Carreteres de l'Estat desmantella els peatges de l'AP-2 a la Bisbal del Penedès i Vila-rodona

Quedaran afectats els moviments d'entrada i sortida de les 8h a les 18h

Actualitzada 29/11/2021 a les 15:38

Aquesta setmana es portaran a terme tasques de desmantellament dels peatges de l'AP-2 a la sortida de la Bisbal del Penedès i Vila-rodona, segons informa la Demarcació de Carreteres de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Els treballs afectaran els moviments de sortida i entrada de l'autopista. Les obres es portaran a terme si ho permet la situació meteorològica i amb la senyalització corresponent.El dimarts 30 de novembre de 8:00 a 18:00 hores, es tallarà la sortida 12 a la Bisbal del Penedès. Afecta els moviments de sortida per al trànsit que circuli per l'AP-2 direcció Barcelona-Tarragona i direcció Saragossa, així com els que circulen per la T-240 que vulguin accedir a l'AP-2.El dimecres 1 de desembre, de 8:00 a 18:00 hores, es tallarà la sortida 11 a Vila-rodona. Afecta els moviments de sortida per al trànsit que circula per l'AP-2 direcció Barcelona-Tarragona i direcció Saragossa, així com els que circulen por la C-51 que vulguin accedir a l'AP-2.