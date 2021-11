Un incendi crema completament la cuina d'un pis de Vila-seca causant dos ferits

La resta del pis s'ha vist afectat lleugerament pel fum

Actualitzada 28/11/2021 a les 18:31

Els Bombers de la Generalitat han actuat per extingir un incendi que ha tingut lloc a un pis de Vila-seca durant el migdia d'aquest diumenge i ha causat dos ferits. Els fets han tingut lloc concretament a les 14:34 quan s'ha donat l'avís que s'estava cremant una campana extractora en un pis del carrer Tenor Josep Forasté.Els serveis d'emergència han desplaçat tres dotacions per extingir un incendi que finalment ha cremat la cuina i la campana extractora i el fum ha acabat afectant la resta del pis. L'incendi ha causat ferides a dues persones que hi eren dins del pis en aquell moment. Els ferits han sigut atesos pel SEM al mateix lloc dels fets.