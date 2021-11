Quatre-centes persones participen a la Festa de l'Oli Nou de Valls

L'àpat es va dur a terme a l'exterior de la Societat Agrícola

Actualitzada 28/11/2021 a les 20:08

La Societat Agrícola de Valls va recuperar aquest diumenge la tradicional Festa de l'Oli Nou amb l'esmorzar popular que va reunir prop de 400 persones per tastar i endur-se l'oli de la campanya 2021. La Festa de l'Oli Nou era un dels actes més esperats dels socis de l'Agrícola de Valls i pels clients després de la suspensió de l'any passat per les restriccions de la covid-19. Vora 400 persones van participar aquest diumenge en el tradicional esmorzar que va estar acompanyat de la música del grup local Somdos. L'acte va comptar amb la presència de bona part dels socis de l'Agrícola de Valls i també les autoritats locals, encapçalades per l'alcaldessa Dolors Farré i el regidor de Comerç i Turisme, Òscar Peris.



L'oli de la Societat Agrícola de Valls, emprat dins la DOP Siurana, es pot trobar en les tradicionals garrafes de 5 i 2 litres i amb altres formats que comercialitza com l'ampolla de vidre de tres quarts, de mig i d'un quart. Enguany, la Societat Agrícola de Valls manté el preu de la garrafa de cinc litres a vint-i-sis euros perquè «nosaltres no volem aplicar cap increment de preu», explicava aquest diumenge Joan Linares, gerent de la Societat Agrícola.