Els Bombers reben 18 avisos pel fort vent, amb ratxes que superen els 100 km/h al Camp de Tarragona i l'Ebre

La majoria de serveis han estat per retirar branques o arbres caiguts, i elements inestables de la via púbica

Actualitzada 28/11/2021 a les 13:17

Els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 18 avisos pel fort vent entre les 20.00 hores d'ahir dissabte i les 12.00 hores d'aquest diumenge, concentrats principalment al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La majoria de serveis han estat per retirar branques i arbres caiguts per la ventada o treure cartells o elements inestables de la via pública (com ha estat el cas d'un cartell publicitari de grans dimensions a Valls). Les ratxes de vent superen els 100 km/h a diverses comarques de la meitat sud com el Montsià, el Baix Ebre, l'Alt Camp i el Baix Camp amb registres destacables com els 114 km/h de la Sénia, els 109 km/h de l'Hospitalet de l'Infant i de la Riba, els 107,3 km/h del Perelló o els 104 km/h de Mas de Barberans.