El risc de rebrot es dispara a l'Ebre i continua pujant a tota la demarcació de Tarragona

Durant la jornada s'han detectat 151 positius i els hospitals del territori sumen 6 nous ingressats

Actualitzada 28/11/2021 a les 11:12

Catalunya

La demarcació de Tarragona suma un nou dia sense notificar cap nova defunció en una jornada on s'han detectat 151 nous positius per covid. Segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut, les comarques tarragonines mantenen la seva tendència i el risc de rebrot continua pujant a nivells d'alt risc. A les Terres de l'Ebre es dispara 44 punts fins a arribar als 316 mentre que al Camp de Tarragona se situa ara en 222, 17 més respecte a l'anterior jornada.Tot i l'augment del risc de rebrot, la velocitat de propagació al Camp de Tarragona baixa dues dècimes i se situa en 1,33 punts. Durant la darrera jornada s'han detectat 116 nous positius que se sumen al total de 65.313 des de l'inici de la pandèmia. A les Terres de l'Ebre, en canvi, s'han detectat 35 nous casos que se sumen als 16.192 totals. En aquest cas, la velocitat de propagació augmenta fins als 1,36.La pressió hospitalària al territori augmenta lleugerament. Els hospitals del Camp tenen 3 nous pacients ingressats a planta que sumen un total de 31 mentre que les UCI del territori mantenen els 11 crítics. Pel que fa a l'Ebre, se sumen també 3 nous ingressats i els hospitals del territori tenen ja 17 a planta mentre que les UCI mantenen els 3 crítics.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 599.097 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 462.121 totalment vacunades i 136.976 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 25 primeres dosis i 129 segones dosis. Això fa que 469.647 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 415.496 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 53 persones que se sumen al total de 47.484 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 60 amb la primera dosi, deixant un total de 138.816 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 124.457 persones, 19 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 21 persones que se sumen al total de 13.367 que ja tenen la dosi de reforç.El Departament de Salut ha declarat 36 ingressats més per covid-19 a Catalunya (621) i els mateixos crítics a l'UCI (135). En paral·lel, l'Rt ha baixat una centèsima, fins a 1,34, mentre que el risc de rebrot continua a l'alça, puja 17 punts i ja se situa en 282. Salut ha declarat 1.492 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 954.375. En les darreres 24 hores s'ha notificat 1 mort i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.115 defuncions. El 5,63% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 200,61 a 214,95, mentre que a 7 dies ho fa de 118,99 a 127,35.