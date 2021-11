Un camió frigorífic s'accidenta a l'AP-7 a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Els Bombers també es van mobilitzar durant la matinada d'aquest dissabte per un altre cas similar

Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat durant el matí d'aquest dissabte a causa d'un accident que ha involucrat un camió frigorífic. Els fets han tingut lloc concretament a les 7:07 del matí d'aquest dissabte a l'AP-7 a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El camió frigorífic de grans dimensions ha acabat sortint de la via per motius que s'estan investigant i ha obligat a mobilitzar a quatre dotacions de Bombers. Els dos ocupants del vehicle han sortit del seu propi peu de la cabina sense cap ferida greu.Els serveis d'emergència també han hagut d'actuar durant la matinada d'aquest dissabte per un accident que també ha involucrat un camió frigorífic. A les 00:32 es va donar l'avís que el remolc ple de fruita i verdura que transportava el vehicle s'ha acabat desenganxant del vehicle a l'N-340 a l'altura de l'Aldea. Els Bombers es van traslladar al lloc dels fets amb una dotació i la situació es va resoldre sense notificar-se cap persona ferida.