El risc de rebrot continua pujant a la demarcació de Tarragona en una jornada amb més de 200 nous positius

El procés de vacunació se situa a un pas d'aconseguir les 600.000 persones amb pauta completa

Actualitzada 27/11/2021 a les 12:01

Catalunya

La situació de la pandèmia manté una situació curiosa a la demarcació de Tarragona. Segons indiquen les últimes dades atorgades pel departament de Salut, el risc de rebrot i els contagis diaris continuen pujant, situant-se en un punt de risc elevat, però d'altra banda la pressió hospitalària es manté sense grans alteracions i tampoc s'ha detectat cap nova defunció a tot el territori. Pel que fa al procés de vacunació, el ritme es restableix i no es trigarà gaire a arribar les 600.000 persones amb pauta completa a tota la demarcació.Al Camp de Tarragona s'han detectat 144 casos nous que s'acumulen als 65.197 des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot augmenta i se situa en 205 (+9), situació de risc molt elevat, però la velocitat de propagació ha baixat lleugerament. Pel que fa als hospitals del territori, actualment hi ha 28 (-1) pacients a planta i 11 (+1) crítics a les UCI.A les Terres de l'Ebre la tendència a l'alça es manté i el risc de rebrot s'incrementa a 272 (+21) situant al territori en una situació de risc molt elevat. La velocitat de propagació també augmenta de forma lleugera (1,29). S'han detectat 57 nous positius que s'acumulen als 16.157 des de l'inici de la pandèmia. Els hospitals del territori acumulen 14 pacients a planta (+0) i 3 (-1) crítics a les UCI.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 599.037 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 462.094 totalment vacunades i 136.943 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 552 primeres dosis i 730 segones dosis. Això fa que 469.622 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 415.367 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 1.796 persones que se sumen al total de 47.431 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 271 amb la primera dosi, deixant un total de 138.756 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 124.438 persones, 233 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 732 persones que se sumen al total de 13.346 que ja tenen la dosi de reforç.El Departament de Salut ha declarat 10 ingressats menys per covid-19 a Catalunya (585) i quatre crítics més a l'UCI (135). En paral·lel, l'Rt ha baixat una centèsima, fins a 1,35, mentre que el risc de rebrot continua a l'alça, puja 17 punts i ja se situa en 265. Salut ha declarat 2.338 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 952.883. En les darreres 24 hores s'han notificat 7 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.114. El 5,42% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 187,31 a 200,61, mentre que a 7 dies ho fa de 110,77 a 118,99.