Unanimitat dels grups de la Diputació de Tarragona en l'aprovació dels pressupostos per a 2022

Augmenten un 17,49% en relació a l'exercici anterior

Actualitzada 26/11/2021 a les 11:23

Consens en benefici del territori

Tots els grups polítics amb representació a la Diputació de Tarragona (ERC i Junts, al govern, i el PSC i C's, a l'oposició) han aprovat de manera unànime els pressupostos de la institució per a l'any 2022, en el Ple celebrat aquest divendres al matí. Els comptes per al pròxim any s'orienten a la recuperació econòmica i social, amb un ferm compromís envers als municipis, l'acció climàtica i la cultura. Xifrat en 187.400.000€, el pressupost agregat s'incrementa un 17,49% respecte a l'actual any 2021. D'aquest total, en destaca l'augment del 22% del pressupost específic del Patronat de Turisme. Els nous comptes evidencien la vocació de servei públic de la institució en els diferents àmbits d'actuació de la seva competència.Durant la presentació dels comptes, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha fet èmfasi en el ple consens dels grups de l'oposició a la proposta de pressupostos que va presentar l'equip de govern: «porta, doncs, el segell de tots els grups de la Corporació, com a representants de la diversitat del municipalisme de les nostres comarques. Ens trobem còmodes en els consensos i en els acords, per tal que tots els pobles i ciutats del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès s'hi sentin reflectits». Segons ha afegit, «els considerem uns molt bons pressupostos, amb els quals refermem el nostre caire de motor econòmic i social del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès».De la seva part, el vicepresident primer, diputat delegat d'Hisenda i portaveu del grup de Junts a la Diputació, Quim Nin,ha posat de manifest que «es tracta del pressupost més alt de la història de la Diputació de Tarragona», alhora que ha destacat que «s'aprova per un consens fruit del treball i la confiança». Segons ha afegit, «aquests pressupostos volen consolidar la recuperació després de la pandèmia, i ho fem anant plegats».Els pressupostos per a 2022 inclouen els 31 milions d'euros (25,4 milions per a inversió i 5,8 milions per a despeses corrents) per al Pla d'Acció Municipal (PAM), que és la principal eina de cooperació municipal, adreçada als ajuntaments. Es tracta del PAM anual més elevat de la història de la institució, inclòs en un de quadriennal que també és el més alt: 85M d'euros.Dels comptes per al pròxim exercici en destaca també l'ampliació de les línies de subvenció, tant per a ens locals com per a la ciutadania, a través de les entitats, en matèria d'acció climàtica i de cultura, dos àmbits estratègics per al Govern de la institució i en els quals s'incideix de manera expressa al Pla de Mandat. Pel que fa al compromís de la institució amb la sostenibilitat, la descarbonització, la transició energètica, la gestió dels residus i la prevenció dels incendis forestals, el pressupost s'ha dotat amb 3,6 milions d'euros les partides de subvencions als ajuntaments a aquest efecte. D'altra banda, quant al suport als agents de la cultura i de la creació, per a aquest any 2022, es destinen 4 milions d'euros a inversions, sense oblidar les activitats singulars per als ajuntaments, amb una partida de 2 milions d'euros. Alhora, es continua dotant de recursos l'e-catàleg, el catàleg de programacions culturals que aplega i dona servei a ajuntaments, entitats i professionals dels espectacles i la cultura.Altres aspectes destacats dels pressupostos són els 1,4 milions d'euros per a la tercera fase de les obres i adequació del Castell Monestir d'Escornalbou; els 6 milions d'euros per invertir a la xarxa viària, per donar resposta al Pla quadriennal, o els 2,3 milions d'euros per a la canalització de la fibra òptica per fer arribar la connectivitat a tants municipis com sigui possible, una actuació que alhora esdevé una de les principals aportacions de la institució per combatre el despoblament de les zones rurals.D'altra banda, els pressupostos també recullen una previsió per als eventuals projectes que ja hem presentat en les convocatòries de turisme sostenible que deriven dels fons Next Generation.Durant la presentació dels pressupostos, la portaveu d'ERC, Camí Mendoza, ha destacat que els pressupostos són un reflex «del paper transformador de la Diputació de Tarragona en el món local», i així mateix, ha incidit en «la unitat de tots els grups per arribar a aquest acord».Pel que fa al portaveu del grup del PSC, Josep Masdeu, ha indicat que «són fruit d'un diàleg sincer, d'una negociació i, sobretot, d'un acord», al mateix temps que ha posat de manifest el caire social d'aquests pressupostos.Finalment, el portaveu de Ciutadans, Pere Lluís Huguet, ha assenyalat que els comptes per a 2022 «són conseqüència de la voluntat de l'equip de govern de comptar amb els grups de l'oposició» i ha afegit que «els pressupostos posen els interessos de la ciutadania per davant dels interessos dels partits».