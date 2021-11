La protectora havia fet una crida per evitar la seva clausura, ja que l'amo del solar posava els terrenys a la venda

La protectora d'animals de Torredembarra ha aconseguit reunir els 120.000 euros necessaris per comprar els terrenys on està instal·lada gràcies a un donant anònim que ha aportat 70.000 euros, segons ha informat l'entitat a les seves xarxes socials.La Societat Protectora d'Animals de Catalunya (SPAC) havia fet una crida per evitar la seva clausura, ja que l'amo del solar posava els terrenys a la venda al gener del 2022.La protectora es va fundar 25 anys enrere i s'ocupa del servei de recollida d'animals de 40 municipis de la zona.Les instal·lacions alberguen al voltant de 300 animals, entre gats, gossos, aus, cabres i cavalls i l'entitat també va fer una crida per aconseguir-los una llar abans del 31 de desembre.La donació de 70.000 euros completa la suma aconseguida mitjançant una campanya i diversos actes benèfics organitzats per la societat civil a favor de la protectora.Així, per exemple, una castanyada d'un institut va aportar 325 euros; el sorteig d'una cistella, 750; les activitats organitzades per les voluntàries, 4.670 euros i una campanya de mecenatge per internet, 13.900.Les donacions directes a l'entitat, amb aquests 70.000 euros, s'eleven a 103.000 euros, per la qual cosa el total dels diners aconseguits és de 122.085,56 euros.«Estem plorant d'alegria, tremolant, és indescriptible tot el que estem sentint», agraeix la protectora.