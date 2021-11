Actualitzada 26/11/2021 a les 16:17

El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha posat en valor que en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al Camp de Tarragona per al 2022 les inversions s'incrementen un 86,9% respecte els comptes del 2020, mentre que en canvi «els de l'Estat cauen un 30%». Giró ho ha manifestat en la presentació dels comptes a la regió que ha fet des de Tarragona aquest divendres, davant de representants polítics, econòmics i socials. A la vegueria la inversió s'enfila fins als 111,7 MEUR, i ha destacat que de cara al 2023 ja hi ha compromesos 75,4 MEUR. Entre aquests diners no s'hi inclouen els 120 MEUR per a la compra de terrenys per al projecte de Hard Rock. ˜El compromís d'inversió és ferm per als propers anys», ha dit.