Detenen a Cunit dos homes que havien protagonitzat nombrosos delictes a Valls

Eren investigats per una temptativa d'homicidi, per causar desordres públics, lesions i altres delictes fent ús d'armes blanques

Actualitzada 26/11/2021 a les 08:34

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Valls van detenir aquest dijous dos homes de 18 i 20 anys, de nacionalitat espanyola i veïns d'aquest municipi i la Cabra del Camp, com a presumptes autors d'una temptativa d'homicidi, dos delictes de lesions greus, atemptat contra els agents de l'autoritat, danys, amenaces, conducció sense haver obtingut mai el permís de conduir i desordres públics.Les deetencions es van produir dins el marc d'un operatiu policial en què van participar els Mossos i la Policia Local de Valls. Durant el matí d'aquest dijous un operatiu al centre històric de Valls, a Alcover i a Cunit, va culminar amb la detenció aquests dos homes que entre el 23 d'octubre i el dia 21 d'aquest mes de novembre havien protagonitzat diversos episodis violents a la capital de l'Alt Camp.El primer fet violent va tenir lloc el passat 23 d'octubre a Valls durant els actes de la Fira de Santa Úrsula, quan un dels dos detinguts, el qual acumula un llarg historial delictiu, va colpejar un home al cap amb un objecte contundent. Una agressió similar es va repetir el 15 de novembre quan la mateixa víctima va tornar a ser agredida amb una cadira dins d'un bar de l'avinguda del Fornàs. Mentre els propietaris de l'establiment i diversos clients van auxiliar el ferit, l'agressor va començar a causar destrosses al local i al vehicle de l'agredit. La violència amb la qual un dels dos homes va actuar contra tots aquells que van intentar aturar-lo, va generar una important alarma social a la població.Un dia després, el 16 de novembre, els dos detinguts juntament amb un altre home, van perseguir-ne dos més amb la intenció d'agredir-los amb bastons i un ganivet de grans dimensions. Les dues víctimes van haver d'amagar-se en un establiment del carrer del Portal Nou, però no van poder evitar ser agredides violentament. Durant els fets, els tres agressors van causar danys al local i un d'ells es va passejar amb el ganivet pels carrers de la ciutat, generant una nova escena d'alarma entre els ciutadans. Arran d'aquell incident els mossos van detenir la nit del passat 20 de novembre, un dels tres sospitosos, un home de 19 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Valls com a presumpte autor d'un delicte de lesions.Els investigadors van anar estrenyent el cercle per localitzar l'amagatall dels dos restants responsables d'aquest darrer fet i dels anteriors fins que aquest dijous pels volts de la una del migdia van poder ser detinguts en una casa del carrer Via Làctia de Cunit.Està previst que els dos detinguts passin dissabte 27 de novembre al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls