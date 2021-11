L'Ajuntament del Morell projecta una nova pista coberta polivalent

Suposa una inversió de més d'un milió d'euros que es finançarà a través del PUOSC

Actualitzada 22/11/2021 a les 20:08

L'Ajuntament del Morell ha projectat la construcció d'un nou equipament llargament reivindicat, com és una pista coberta polivalent, que s'ubicarà al recinte annex a les piscines. El projecte es troba en procés de licitació i suposa una inversió de més d'un milió d'euros serà finançat parcialment pel Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

«Amb aquesta obra, clourem les actuacions més importants del complex esportiu, després de la finalització de les obres del passatge de l'Esport el passat 2020», ha manifestat l'alcalde, Eloi Calbet. Es tracta d'un projecte que s'ha impulsat «de la mà de les entitats esportives que en faran ús, que hi han pogut dir la seva des del principi», indicava l'alcalde. Es tracta d'una pista que tindrà les mides reglamentàries per a poder acollir competicions esportives, a més de disposar de grades, vestidors, magatzems, i una zona enjardinada a l'exterior que acabarà d'urbanitzar l'entorn. A més «permetrà acollir també altres activitats, més enllà de les esportives, com ara concerts i sopars...», continua el batlle. Es tracta «d'un equipament molt necessari, ja que el nostre pavelló s'ha quedat petit», insisteix Judit Fernández, regidora d'Esports de l'Ajuntament, «i és que l'activitat esportiva al nostre municipi és molt destacable». Finalment, l'alcalde, Eloi Calbet ha celebrat «el consens polític que hi ha hagut al consistori morellenc a l'hora de tirar-lo endavant».