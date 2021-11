El Camp de Tarragona suma 16 grups escolars confinats, amb 1.103 afectats

La comarca de Tarragonès amb 430 és la que més persones en quarentena acumula, seguida del Baix Camp amb 377

Actualitzada 22/11/2021 a les 21:20

L'impacte del coronavirus a les escoles del Camp de Tarragona segueix creixent. Segons dades del Departament d'Educació actualitzades en la jornada d'ahir, els grups escolars confinats al territori s'eleven a 16, entre els quals s'hi troben 1.103 persones en quarantena, comptant alumnes, docents, personal d'administració o servei (PAS) o personal extern.

Per comarques, el Tarragonès, amb sis grups confinats, és la que més persones en quarantena acumula (430). En el còmput als municipis, Tarragona és el més afectat, amb quatre grups confinats i 224 persones en quarantena. Seguidament, Salou presenta dos grups confinats amb 103 persones en quarantena.

Per darrere del Tarragonès, el Baix Camp també presenta sis grups escolars confinats, però té un major nombre de persones confinades, amb 281 en total. Així, la capital del Baix Camp és el municipi amb més persones afectades pel coronavirus als centres escolars en el total del Camp de Tarragona.

D'altra banda, el Baix Penedès acumula dos grups confinats, un a Cunit i un a Calafell, amb 183 persones confinades. La Conca de Barberà presenta d'igual manera dos grups confinats, però 109 persones afectades. I en darrer lloc, el Priorat i l'Alt Camp són les comarques amb menys afectació pel coronavirus als centres escolars, amb cap grup confinat i només dues persones afectades en cadascuna d'elles. En el primer cas, els dos confinats es concentren al municipi de Capçanes, mentre que en el cas de la comarca de l'Alt Camp, les dues persones en quarantena es concentren al municipi de Valls.

Pel que fa als centres escolars amb grups confinats, al Tarragonès n'hi ha quatre de 170, al Baix Camp dos de 142, i al Baix Penedès dos de 63. A l'Alt Camp i a la Conca de Barberà no hi ha cap centre afectat.

114 grups confinats a Catalunya

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya van pujar de 107 a 114 (+7) i representen el 0,16% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 17.669 persones confinades (+971). S'han registrat 2.765 positius en els darreres deu dies i ja se n'acumulen 12.157 (+659), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. No hi ha cap centre tancat completament, mentre que en l'última actualització de les dades, dissabte, n'hi havia un. D'altra banda, 69 centres tenen algun grup confinat (-2), l'1,35% dels 5.108 del sistema. L'escola Pompeu Fabra de Mollerussa té 315 confinats i 34 positius en els darrers deu dies; l'escola Thau de Sant Cugat del Vallès, 311 confinats i 35 positius en els darrers deu dies.

Del total de persones confinades en el conjunt dels centres educatius, 17.177 són alumnes (+980); 488, docents o personal d'administració i serveis (-4) i quatre, personal extern (-5).

397 afectats a Mollerussa

Un dels centres més afectats és l'Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, on un brot de covid manté confinades 315 persones (397 en el darrer balanç), si bé ahir no hi havia cap grup totalment confinat. Del total, 311 són alumnes i quatre docents. En els darrers deu dies s'han registrat 34 positius (13 en les dades de dissabte), 30 en alumnes i quatre en docents i PAS. En total s'han acumulat 36 positius, 30 alumnes i sis docents i PAS. La setmana passada el Departament de Salut va demanar a la direcció del centre que, per precaució, confinés tot l'alumnat, després que ja hagués de tancar alguns grups a primària i infantil per positius i en veure que anaven en augment. El centre no està tancat, ja que el professorat vacunat imparteix classes telemàtiques des de les aules.

D'altra banda, el brot al centre Pureza de María de Sant Cugat del Vallès continua actiu, però va a la baixa. Educació va declarar el passat dissabte 79 confinats, 17 menys, i tots són alumnes. En els darrers deu dies hi ha hagut deu positius, nou dels quals alumnes i un professor o PAS.

També a Sant Cugat del Vallès, l'escola Thau té 311 persones confinades (203 en el darrer balanç) i 35 positius en els darrers deu dies (32). Dels confinats, 310 són alumnes, i un, professor o PAS; dels positius, 34, alumnes i 1, professor o PAS. Hi ha un total de 45 positius acumulats.

Dos brots més al Vallès Occidental són a l'escola La Sínia de Cerdanyola del Vallès, amb 183 persones confinades (1 més) i 40 positius en els darrers deu dies (quatre més) i a l'escola Guixot de Sabadell, amb 157.