Com es deia el noi de la Guerra de Cuba?

L'escriptora Neus Esmel Mercadé busca informació sobre els protagonistes d'una història real

Actualitzada 22/11/2021 a les 20:20

Neus Esmel Mercadé confessa que té la dèria d'escriure. I també la d'escoltar les històries de la gent gran dels pobles. A partir dels relats i vivències explicats, i també dels viscuts en la pròpia pell, la Neus ha anat teixint un patrimoni literari en el qual hi ha poesia, contes, relats i fins i tot havaneres. Tot plegat es pot trobar al seu blog Aynedra, palíndrom d'Ardenya, el seu poble natal.

En la seva dèria de recollir les històries viscudes, la Neus es troba immersa en una investigació que la té capficada. L'origen de tot plegat és L'Havanera de l'Avi Lluís, un text que va escriure l'any 1987 en record a l'avi que els explicava rondalles i històries de quan va anar a la Guerra de Cuba. Aquella havanera es va publicar a la Revista Unión, de la Unió Agrària Cooperativa. «Durant uns anys, als que publicàvem a la revista ens feien una festa i els autors de les poesies premiades les podíem recitar al públic assistent», explica la Neus. Va ser durant una d'aquestes festes que, en recitar L'Havanera de l'Avi Lluís, se li va acostar una senyora acompanyada de la seva neta. «Aquella dona, que em sembla que de cognom es deia Calderó, em va explicar la història d'una dona d'un poble de la Conca de Barberà, a prop de Valls, que tenia el fill a la Guerra de Cuba. Un cop a la setmana, la dona agafava la somereta i carregant-li la sàrria, portava les verdures que cultivava al seu hort a vendre-les al mercat dels dimecres de Valls. Un dia, mentre estava preparant la paradeta amb les seves verdures, se li va presentar un jove que anava brut i molt mal vestit. Com que no el coneixia, el volia fer marxar... Però quina va ser la sorpresa quan el jove li va dir: Mare! Feu-me una abraçada, que el vostre fill és aquí! Vaig salvar un capità malferit i en agraïment, em van donar la llibertat. I mostrant-li un tub de ferro on que hi portava l'escrit, es van retrobar». D'aquella història, la Neus en va fer una altra havanera que va titular A Valls es van retrobar. Ara, però, vol acabar de concloure el relat esbrinant el nom del poble on vivia aquella mare i també el nom del soldat, aquell fill que havia anat a la Guerra de Cuba.

Les persones que puguin aportar alguna informació poden contactar amb la Neus a través del correu electrònic (aynedra@gmail.com).