Actuació d'urgència per consolidar les restes de la muralla del Castell de l'Albiol

L'Ajuntament ha adjudicat les obres per un import de més de 23.000 euros

Actualitzada 23/11/2021 a les 09:24

L'Ajuntament de l'Albiol ha adjudicat a l'empresa Constecnia 3 SL les obres de millora de la muralla del Castell de l'Albiol, amb l'objectiu de desenvolupar les tasques i treballs necessaris per fer una consolidació d'urgència de diferents estructures i paraments del monument històric.Aquests treballs, que suposaran una inversió de 23.565,25 euros més IVA, compten amb una subvenció per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.La recuperació del castell, sobretot l'arranjament de les parts més malmeses de la muralla medieval, és una de les principals actuacions previstes en l'actual mandat del consistori. Estan previstes altres actuacions per evitar la degradació de la fortificació que va ser una de les més importants del Camp de Tarragona.Del castell de l'Albiol només en queden algunes parts, ja que se'n va ordenar l'enderrocament i destrucció després de la Guerra dels Segadors, l'any 1654. Es conserven parts de la muralla amb algunes torres quadrades i les edificacions centrals.