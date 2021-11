Una nova generació de músics a la Banda

La Banda de Música Vila de Falset va celebrar la tradicional Recollida dels músics per Santa Cecília

El passat 14 de novembre, en el marc de la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música, la Banda Vila de Falset va celebrar la seva tradicional Recollida dels músics. «Des de fa molts anys fem una cercavila pel poble per anar, casa per casa, a buscar els nous músics que s'incorporen a la banda. Anem per Falset i també per altres pobles, si els músics viuen fora», explica Adela Margalef, trombonista del grup i secretària de l'Associació Musical Vila de Falset, de qui depèn la banda. Les noves incorporacions són estudiants de l'Escola de Música de Falset: quan se'ls considera prou preparats per entrar a la Banda, se'ls fa aquesta festa de recollida, durant la qual tenen l'oportunitat de fer un petit parlament i, tot seguit, incorporar-se a la formació per seguir el cercavila fins al punt de recollida següent.

L'edició d'enguany ha sigut més extensa que en anteriors ocasions perquè s'ha donat la benvinguda als músics que s'incorporen aquest any i també als que es van sumar a la banda l'any anterior, ja que l'any passat la festa no es va celebrar a causa de la pandèmia.

Així, els membres de la Banda que s'han incorporat aquest 14 de novembre han estat Pau Vallés Rodriguez (tuba); Vinyet Salón Ossó (flauta); Bruna Ferré Vicent (flauta); Janna Fusté Campàs (flauta); Ricard Rull Espadas (clarinet); Valèria Coll Pi (percussió); Sisco Domènch Ridaura (trombó); i Aitana Capseta Rodríguez (trompeta).

La Banda Vila de Falset compta amb una trentena de músics, la majoria dels quals tenen edats compreses entre els 12 i els 35 anys, per bé que també hi ha membres més veterans. Recentment ha actuat a la Fira Mediterrània de Manresa i també a l'Alguer, en el marc del 33è Aplec Internacional organitzat per Adifolk Cultura Catalana, l'Associació per a la difusió del Folklore. Precisament Adifolk ha seleccionat la Banda com a finalista a Grup de l'Any dels premis que organitzen anualment. D'altra banda, la formació musical està immersa en el projecte La Petjada d'Euterpe al Priorat, pel qual estan recuperant antigues peces musicals de la comarca, que ofereixen en concerts acompanyats de La Clavellinera, entitat que ha donat forma de ball a alguna d'aquestes peces.