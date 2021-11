Tarragona necessitarà 15.000 habitatges en 20 anys per a polítiques socials

Així ho apunta la conselleria de Drets Socials de la Generalitat

Actualitzada 22/11/2021 a les 18:39

Tarragona necessitarà 15.000 habitatges en les sis comarques del Camp de Tarragona en 20 anys per a cobrir les polítiques socials, segons informa la conselleria de Drets Socials de la Generalitat.Els municipis de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Torredembarra, Montblanc, La Canonja i Falset aglutinen al 68% de la població del Camp de Tarragona.Aquests municipis queden subjectes a l'objectiu d'incrementar la seva bossa de lloguer social fins a aconseguir com a mínim un 8% del total del parc d'habitatges principals al final del termini de 20 anys (30 de juny de 2042).D'altra banda, en altres nou municipis es concentra el 15% de la població i en aquests l'objectiu és que el parc del lloguer social aconsegueixi el 2,8%.A més, hauran de promoure quinquenalment nous habitatges protegits de compravenda, de tinences intermèdies o de lloguer social a raó de set habitatges per cada 1.000 habitants.Es tracta de les poblacions de Vila-seca, Mont-roig del Camp, Riudoms, Roda de Berà, Constantí, Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, la Selva del Camp, Altafulla i Alcover.Drets Socials també marca l'objectiu d'un 2,4% de parc de lloguer social a 14 municipis que concentren el 8% de la població del Camp de Tarragona.Es tracta dels Pallaresos, El Catllar, la Pobla de Mafumet, El Morell, L'Espluga de Francolí, Montbrió del Camp, Creixell, Castellvell, Santa Coloma de Queralt, Vilallonga del Camp, Pla de Santa Maria, Vinyols i els Arcs, Les Borges del Camp i Almoster.Finalment, els 86 municipis restants formen part de les àrees rurals en les quals viu el 9% del total de la població del Camp de Tarragona i se'ls marca l'objectiu d'un 1%.