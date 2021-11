Reforesten el Mur Verd de La Canonja amb un mètode japonès

GEPEC-EdC i SEKISUI planten un bosc d'espècies autòctones i instal·len caixes niu per a rapinyaires

Actualitzada 22/11/2021 a les 15:02

GEPEC-EdC i l'empresa química SEKISUI han fet una acció de millora ambiental al Mur Verd de La Canonja, un espai natural situat enmig del complex petroquímic de Tarragona.A principis de novembre, van reforestar aquesta zona amb el mètode Miyawaki, originari del Japó, el qual consisteix a plantar un bosc amb molta densitat, exclusivament amb espècies autòctones. Amb aquest mètode, els exemplars creixen més de pressa i es crea una gran biodiversitat. En concret, el bosc creix deu vegades més ràpid i no necessita manteniment després de tres anys. En l'actuació, també es van instal·lar caixes niu per a xot i xoriguer i es van construir jardineres de plantes aromàtiques en un mur de pedra seca, tal com es va fer en altres edicions.