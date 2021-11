Protecció Civil activa les alertes dels plans Inuncat i Ventcat per mal temps a partir del vespre i fins dimecres

Consells davant de fortes ventades

Acumulació de pluges i fort onatge

Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir de mitjanit d'aquest dilluns i fins aquest dimarts a darrera hora, bufarà vent de component est amb ratxes màximes que poden superar els 72 km/h de manera generalitzada al territori i amb especial intensitat a comarques de la Catalunya Central i de Barcelona.Quant a les pluges, l'SMC preveu un episodi de xàfecs intensos a partir d'aquest vespre i durant tot el dimarts, que podran superar el llindar de 20 l/m2 en 30 minuts i anar acompanyats localment de tempesta.Les pluges començaran a descarregar inicialment al terç sud de Catalunya i s'estendran amb el pas de les hores gairebé a tot el territori, amb especial intensitat a litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona i comarques de l'Ebre. També s'espera acumulació molt important de pluja al terç sud de Catalunya, amb nivells que poden superar el llindar de 240 l/m2 en 24 hores.Pel que fa a l'estat de la mar, hi haurà maregassa (onades superiors als 2,5 metres) a tot el litoral a partir de la mitjanit d'aquest dilluns i fins dimecres al vespre, amb notable mar de fons de component est.Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort i seguir els consells del Servei Català de Trànsit. En general es recomana evitar aquells desplaçaments que no siguin imprescindibles.També cal extremar les mesures en les activitats a l'aire lliure, ja sigui en zones urbanes pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals, com també a les zones rurals. Cal evitar les zones arbrades mentre bufi el vent fort a les zones afectades.Es recomana que les activitats previstes a l'exterior es realitzin només si se'n pot garantir la seguretat i comprovar que no hi ha risc de caiguda d'objectes que puguin produir danys. Cal tenir especial cura amb els elements mòbils tipus carpes o similars i amb la proximitat d'arbrat, bastides i murs de tancament susceptibles de ser inestables.A nivell preventiu i en àmbits urbans, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Especialment, cal vigilar les decoracions nadalenques i, si no se'n pot garantir la subjecció, és millor retirar-les. Tampoc és segur protegir-se darrera de murs o cartells publicitaris si no són estables.El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil ha fet arribar l'avís de pluges intenses i d'acumulació d'aigua a tots els municipis afectats i ha demanat als ajuntaments que tanquin de forma preventiva de tots els guals i punts inundables, així com també que prevegin espais d'acollida per si fos necessari. Cal retirar amb antelació els vehicles de rieres o punts subterranis inundables perquè poden dificultar el drenatge i agreujar les inundacions.Davant la previsió de fortes pluges, Protecció Civil també recomana reduir al màxim la mobilitat i, en tot cas, extremar la precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'aire lliure durant les hores en què es preveuen els xàfecs més intensos. Cal evitar creuar rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen acumulacions importants.Protecció Civil recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa i recorda que cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat. Per això, recalca que, encara que no hi hagi indicis de perill, cal ser molt prudents i evitar anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades.Protecció Civil recomana prestar atenció a l'evolució meteorològica i seguir els consells i les possibles incidències a través del twitter @emergenciescat. Per més informació, es poden consultar els consells de Protecció Civil de la Generalitat davant de ventades, aiguats i fort onatge.