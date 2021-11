Els Bombers rescaten un conductor que havia quedat atrapat per l'aigua sota un pont al Vendrell

Protecció Civil té activades les alertes dels plans Inuncat per pluja i onatge i Ventcat per ventades

Actualitzada 22/11/2021 a les 22:44

Els Bombers de la Generalitat han rescatat un conductor que havia quedat atrapat per l'aigua sota un pont al Vendrell (Baix Penedès). Els fets han tingut lloc aquest dilluns a la tarda, cap a dos quarts de sis. Ha estat una de les actuacions que el cos d'emergències ha hagut de fer a causa del temporal de pluja i vent que ha assolat la meitat sud de Catalunya durant unes hores. Des de les nou de la nit els Bombers han rebut tres avisos per pluja a Salou. Protecció Civil té activades les alertes dels plans Inuncat per pluja i onatge i la del Ventcat per ratxes de vent. S'espera que la situació meteorològica millori a partir de dijous, tot i que la temperatura baixarà notablement.