El risc de rebrot a Catalunya supera la barrera dels 200 punts

Salut ha informat que s'han detectat 79 nous contagis a la demarcació de Tarragona

Actualitzada 22/11/2021 a les 10:38

La situació a Catalunya

El Departament de Salut ha declarat 45 ingressats més per covid-19 a Catalunya (515) i 5 crítics més a l'UCI (107). En paral·lel, l'Rt ha baixat tres centèsimes, fins a 1,46, mentre que el risc de rebrot continua a l'alça, puja 8 punts i ja se situa en 207. Salut ha declarat 837 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 943.014. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.079. El 4,68% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 136,83 a 145,66, mentre que a 7 dies ho fa de 84,31 a 89,14.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 6.947, un nombre superior al'interval anterior, quan se'n van declarar 4.405. Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 115.782 PCR i 64.705 tests d'antígens, dels quals el 4,68% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (3,11%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,39 anys. Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 1.025.117 casos, dels quals 943.014 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, no se n'ha declarat cap en les darreres hores i la xifra és de 24.079 defuncions des de l'inici de la pandèmia.



Entre el 12 i el 18 de novembre s'han declarat 23 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 17. En l'últim interval hi ha ingressades a l'hospital 418 persones; la setmana del 5 a l'11 de novembre, n'hi havia 349.



Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.536 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 5 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 39.500. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.257 persones, cap més.

El Departament de Salut ha informat que al Camp de Tarragona s'han registrat 62.444 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 57 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 64.600. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.231 persones, cap més.El risc de rebrot puja a 177 (+9), mentre que en l'interval anterior era de 82. L'Rt baixa set centèsimes fins a 1,70, per sobre de l'1,40 de la setmana del 5 a l'11 de novembre. La incidència a 7 dies és de 67. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 4,40%. Actualment hi ha 24 pacients ingressats (-1).La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 15.358 casos confirmats per PCR o TA, 22 més que en el balanç anterior, i 15.901 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 191 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més.El risc de rebrot puja 11 punts, a 209, per sobre de l'interval anterior (116). La incidència a 7 dies és de 88. El 4,54% de les proves que es fan surten positives. L'Rt baixa a 1,40, per sobre el 0,93 de l'interval anterior. Actualment hi ha 14 pacients ingressats (+2).