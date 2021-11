A presó sis homes per cultivar marihuana en un domicili de La Fatarella

Es van comissar 47 kilograms de cabdells de marihuana preparats per la seva venda i 626 plantes de marihuana

Actualitzada 22/11/2021 a les 13:13

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Gandesa van desmantellar la setmana passada un cultiu 'indoor' de marihuana a La Fatarella (Terra Alta) i van detenir sis homes d'edats compreses entre els 25 i 40 anys, tots de nacionalitat albanesa i sense domicili conegut a l'Estat espanyol, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.Els treballs d'investigació es van iniciar el passat mes de setembre quan els policies van tenir coneixement d'una possible plantació de marihuana en un domicili de La Fatarella.Els agents van poder comprovar aquests extrems i també que en l'habitable es produïa un consum elevat d'electricitat.El passat dimarts 16 de novembre es va dur a terme un dispositiu policial que va permetre la detenció de sis homes directament relacionats amb el cultiu de marihuana a l'interior de l'esmentat domicili.Posteriorment, dimecres al matí es va realitzar una entrada i perquisició a l'interior d'aquest domicili on es van comissar 47 kilograms de cabdells de marihuana preparats per la seva venda i 626 plantes de marihuana en diferents etapes de creixement, així com tota mena de material entre focus, transformadors i material elèctric, filtres, aparells de ventilació, elements de jardineria i productes fitosanitaris.Una empresa especialitzada va verificar la manipulació de la xarxa de distribució d'aquesta zona on s'hi havia enllaçat una escomesa per a la defraudació de fluid elèctric des d'aquesta casa. Així doncs, els operaris van tallar el subministrament elèctric.La investigació continua oberta amb l'objectiu de detenir altres persones que també podrien estar relacionades amb aquest cultiu.Els sis detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Gandesa, i es va decretar l'ingrés a presó de tots ells.