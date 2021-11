A judici dos lladres per atracar una benzinera de Vila-seca amb una pistola 'taser'

La fiscalia demana 5 anys de presó per als dos acusats

La fiscalia sol·licita penes de cinc anys de presó per a dos lladres que van dur a terme un robatori amb intimidació en una benzinera de Vila-seca amb una pistola 'taser'. Els fets van tenir lloc la nit del 22 de març d'enguany. Els dos acusats, que es troben en presó preventiva, seran jutjats properament a l'Audiència de Tarragona. Segons l'escrit de la fiscalia, els dos processats van entrar amb la cara coberta i armats amb la pistola d'electroxoc a aquesta gasolinera, situada al polígon Alba, per aconseguir els diners de la caixa. «Això és un atracament, posa els diners en una bossa, els bitllets i monedes», van dir. L'empleat els va entregar 700 euros. Un dels acusats ja havia condemnat un any enrere per un altre robatori.