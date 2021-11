A partir d'aquest dilluns a la tarda s'esperen xàfecs i dimarts mal onatge a causa del temporal

Actualitzada 21/11/2021 a les 20:13

Les comarques tarragonines en prealerta per risc de fortes precipitacions de cara a la propera setmana. Protecció Civil ha activat el dispositiu INUNCAT a causa dels intensos xàfecs que s'esperen al sud de Catalunya i a tot el litoral i prelitoral a partir del dilluns a la tarda. Aquest temporal també portarà mar de fons amb onatge de més de 2,5 metres a partir d'aquest dimarts.A més a més, Protecció Civil també activa la prealerta del pla VENTCAT perquè s'espera fortes ratxes de vent que podrien superar els 72 kilòmetres per hora a partir d'aquest dimarts a gran part de Catalunya.Aquest temporal també afectarà la resta de la península.Aquest dilluns estan en avís per nevades Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya i Comunitat de Madrid, i per pluges o tempestes Illes Balears i Comunitat Valenciana, mentre per fenòmens costaners ho estan Galícia i Astúries.Segons les previsions d'Aemet, en la Península i Balears es preveu cel nuvolós o cobert, amb una atmosfera freda i inestable i precipitacions gairebé generalitzades, sent més probables i intenses en els terços nord i est de la Península, així com en el centre, Penibètic i àrea de l'Estret. Les temperatures diürnes patiran un descens generalitzat en la meitat nord, que serà localment notable en el nord-oest i centre peninsulars, i descens també de les mínimes. A Canàries les mínimes aniran en augment.