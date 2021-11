La pressió hospitalària augmenta a la demarcació de Tarragona en una nova jornada superant el centenar de contagis

El risc de rebrot i la velocitat de propagació continuen la seva tendència a l'alça

Actualitzada 21/11/2021 a les 11:34

Catalunya

El Departament de Salut ha declarat 46 ingressats més per covid-19 a Catalunya (470) i un crític més a l'UCI (102). En paral·lel, l'Rt ha baixat una centèsima fins a 1,49, mentre que el risc de rebrot continua a l'alça, puja 12 punts i ja frega els 200 (199). Salut ha declarat 1.152 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 942.177. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.079. El 4,44% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 128,18 a 136,83, mentre que a 7 dies ho fa de 78,88 a 84,31.

La pressió hospitalària a la demarcació de Tarragona comença augmentar lleugerament. Segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut, el Camp de Tarragona suma 5 nous pacients i acumula un total de 25 ingressats a planta mentre que a les Terres de l'Ebre en sumen 2 nous ingressats i sumen un total de 12. Pel que fa a les UCI, al Camp no hi ha moviments i es queden els mateixos 10 crítics mentre que a l'Ebre hi ha 4, un menys respecte a les dades anteriors.Els contagis diaris superen una vegada més el centenar de casos a tota la demarcació. Al Camp de Tarragona s'han registrat 89 nous positius que s'acumulen al total de 64.541 des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot i la velocitat de propagació també s'eleven. La situació continua sent de risc elevat amb 168 punts, 11 més que les dades anteriors mentre que la velocitat de propagació ha pujat a 1,77 punts, uns nivells que feia temps que no es veien al territori. A les Terres de l'Ebre s'han detectat 25 casos que se sumen al total de 15.877. El risc de rebrot es manté en una situació de risc elevat de 191 punts (+1) mentre que la velocitat de propagació també puja i se situa a 1,43.Durant aquesta jornada no s'han detectat cap defunció a causa del coronavirus així que el Camp manté les 1.231 i a l'Ebre les 191 des de l'inici de la pandèmia.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 597.086 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 460.550 totalment vacunades i 136.536 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 23 primeres dosis i 12 segones dosis. Això fa que 467.943 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 412.671 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 34 persones que se sumen al total de 38.415 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 52 amb la primera dosi, deixant un total de 138.225 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 123.822 persones, 18 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 51 persones que se sumen al total de 9.228 que ja tenen la dosi de reforç.