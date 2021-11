Arrenca la temporada de calçots a Valls amb la previsió de superar els 20 milions d'unitats

Una tendència de cultiu a l'alça

L'acte simbòlic a Valls també ha servit per posar en relleu la pagesia i els productes de proximitat. En el marc de la vuitena Jornada Gastronòmica del Calçot de Valls, el nou ambaixador Quim Masferrer ha reivindicat el paper del sector primari. «Com a fill de pagès, això de saber valorar què hi ha darrere d'un plat ho porto molt a dins», ha assegurat l'actor. També ha reivindicat la figura de la dona pagesa, «que sovint queda amagada i és un pal de paller» del sector.Més enllà de l'arrencada dels primers calçots de la temporada, la capital de l'Alt Camp ha complementat la jornada amb un showcooking a la plaça del Pati. En l'activitat hi ha participat els xefs Óscar Manresa, Joel Castanyé i Andreu Guasch, que han elaborat receptes amb el calçot com a protagonista amb desenes de persones de públic.Des de la IGP, el seu president Dalmaci Clofent ha explicat que la campanya d'enguany es presenta «il·lusionant». Tal com ha assegurat el pagès, la tendència de cultiu de calçots ha anat a l'alça en els darrers anys, passant de sis milions d'unitats al 2006 fins arribar als 20 milions que es preveuen arrencar aquest any. En canvi, el nombre de productors es manté en mig centenar de persones.Després que les dues últimes temporades estiguessin condicionades per les restriccions de la pandèmia, Clofent s'ha mostrat confiat que aquest cop es pugui arribar a una temporada de «rècord». Oficialment, la temporada d'IGP es va iniciar el passat 1 de novembre i s'allargarà fins finals d'abril.De moment, tant la climatologia com la situació sanitària apunten a que es puguin millorar els registres d'anys anteriors. Les últimes pluges, així com els episodis de vent, han beneficiat el creixement de les plantes cultivades.Pel que fa a la comercialització d'aquest producte, l'IGP continuarà apostant pel mercat nacional i especialment en el sector de la restauració, tal com ha detallat Clofent. Estendre's al mercat internacional, segons el cultivador, és el repte que té pendent l'agrupació de productors. A dia d'avui, l'entitat exporta principalment als casals catalans repartits arreu d'Europa.