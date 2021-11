S'obre la passarel·la de vianants de la riera d'Alforja de Cambrils després de la reconstrucció

El pont que uneix el Parc del Pinaret amb el Nou Cambrils es va ensorrar pels aiguats de l'octubre del 2019

Actualitzada 19/11/2021 a les 15:15

La passarel·la de vianants sobre la riera d'Alforja de Cambrils s'ha obert avui després de les obres de reconstrucció impulsades pel Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament. Aquest pont devianants que uneix el Parc del Pinaret amb el Nou Cambrils, a l'alçada del carrer Rosa Sensat i la comissaria de Mossos d'Esquadra, es va ensorrar amb el fort temporal del 22 d'octubre de 2019. Les obres han anat a càrrec de l'empresa Obres i Serveis Curto SL. per un import de 64.000 euros (més IVA).El projecte ha consistit en la reconstrucció de la pilastra del marge esquerre, la reconstrucció dels dos trams de tauler, i la reposició de les baranes i els serveis afectats. En canvi, s'han pogut mantenir les escales i rampes d'accés, la pilastra del marge dret i el corresponent tram de tauler.A més, amb la finalitat d'evitar que la passarel·la es pugui tornar a ensorrar a causa de al corrent de les aigües, el projecte ha inclòs una fonamentació profunda, a base de construir sis micropilons per cada sabata.Finalment, l'actuació també servirà per substituir i reforçar l'enllumenat. Per una banda, a l'accés a la passarel·la pel marge esquerre, se substituirà el projector de vapor de sodi muntat sobre una columna d'un punt de llum de l'avinguda Adelaida per un altre de tecnologia Led de 120W més eficient. Per l'altra, es muntaran dos projectors més al marge dret sobre les dues columnes d'enllumenat del vial Charles Robert Darwin, properes a la passarel·la i connectats als punts de llum existents.