El darrer any abans de la covid-19, el 2019, es van rebre 265 peticions

Actualitzada 18/11/2021 a les 11:13

Un total de 487 famílies de Salou reben la subvenció per a les despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas), gràcies a l'ampliació de la partida destinada a aquests ajuts, per part de l'àrea de Benestar, Serveis Socials i Igualtat de l'Ajuntament, fins a un import total de 257.470,87 euros, per tal de poder donar resposta al gran nombre de sol·licituds presentades aquest 2021.En aquest sentit, cal destacar que, en la convocatòria d'aquest any (des del 27 de maig i fins al 27 de juliol de 2021), s'han rebut 549 sol·licituds, les quals han estat resoltes i fiscalitzades en dues valoracions tècniques, i de les què s'han resolt, favorablement, 487. Existeix un període per a la presentació de recursos, i el nombre d'informes favorables podria augmentar.Cal destacar que, enguany, s'han rebut més número de sol·licituds, ateses les circumstàncies econòmiques provocades per la pandèmia, que han afectat, notablement, la població de Salou. El darrer any abans de la covid-19, el 2019, es van rebre 265 peticions; i, aquest últim 2020, ja van pujar a 432 sol·licituds.L'alcalde Pere Granados ha posat de manifest «la ferma voluntat de l'Ajuntament i de l'Equip de Govern, especialment, des de l'inici de la pandèmia, d'ajudar i donar tot el suport, econòmic i social, a la ciutadania i als diferents sectors de la nostra economia que s'han vist afectats per aquesta gran crisi».Per la seva banda, la regidora de Benestar, Serveis Socials i Igualtat, Estela Baeza, ha recordat que «aquestes ajudes tenen com objectiu evitar que es produeixin situacions precàries com la de la pobresa energètica». I ha manifestat que «hem realitzat tots els esforços necessaris per donar resposta a aquesta forta demanda per part de la nostra ciutadania, tant en l'àmbit de les hores dedicades a resoldre els expedients pel personal de l'àrea, com a escala econòmica, on la partida pressupostària inicialment prevista gairebé s'ha duplicat».En aquest sentit, atès que la partida inicial prevista era de 140.000 euros, l'àrea de Benestar, Serveis Socials i Igualtat va demanar una ampliació pressupostària de crèdit, amb un import 145.000 euros, per donar cobertura a tota la ciutadania que havia presentat sol·licituds en el període estipulat.En la primera valoració d'expedients, es van resoldre 268 expedients inicials, amb un import comptabilitzat de 144.847,43 euros, en relació amb les despeses de subministraments presentades. I, en la segona valoració, es van resoldre 219 expedients favorables, amb un import total de 112.623,44 euros.