Millores a la piscina coberta de Cambrils

L'Ajuntament ha modificat la depuració de l'aigua i la climatització de les instal·lacions

Actualitzada 18/11/2021 a les 09:36

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils ha realitzat diverses actuacions per millorar el sistema de depuració de l'aigua, l'ambient i la climatització de la piscina coberta del Palau Municipal d'Esports. El pressupost total d'aquest paquet d'actuacions ha estat de 128.112 € (més IVA).

La primera actuació ha consistit en l'adaptació del sistema de depuració de l'aigua per treballar amb hipoclorit càlcic. Concretament, s'han instal·lat dosificadors per hipoclorit per als vasos i un dipòsit per emmagatzemar àcid súlfuric a les dues piscines.

La segona actuació ha estat la instal·lació d'un equip de desinfecció mitjançant la radiació de llum ultraviolada per millorar la desinfecció de l'aigua de la piscina petita. Aquest nou equipament, que ha tingut un cost d'11.848 euros (més IVA).

D'altra banda, properament se substituirà la unitat deshumectadora per la climatització de la piscina, ja que anterior era del 2009 i ja havia superat la seva vida útil. L'equipament s'ha tret a licitació per un import màxim de 96.532 € (més IVA). Una altra actuació en procés de licitació, prevista per finals d'any, és la instal·lació d'un nou descalcificador amb filtre de sal a l'entrada principal d'aigua potable de la piscina, amb un pressupost de 8.953 € (més IVA).

Finalment, la regidoria d'Esports ha adquirit una plataforma salva escales per a les persones amb mobilitat reduïda que vulguin fer ús de la piscina. La plataforma, que ha tingut un cost de 5.876 € (més IVA), funciona mitjançant la pressió d'aigua de la xarxa i es pot desplaçar a diferents punts de la piscina.