La carretera de Tarragona a Sant Salvador tindrà pantalles acústiques i mesures per reduir el soroll

El ministeri també treu a licitació els projectes de reducció sonora per l'accés a la Canonja i trams entre Torredembarra i el Vendrell

Actualitzada 17/11/2021 a les 11:14

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat dos contractes de serveis per a la redacció de projectes de construcció d'actuacions contra la contaminació acústica que afectaran diverses carreteres de titularitat estatal al Camp de Tarragona.L'import global dels dos contractes és de 19,86 milions d'euros, per a projectes a tot l'Estat, i seran desenvolupats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En el cas de Tarragona, les actuacions previstes afectaran l'N-240 entre Tarragona ciutat i el barri de Sant Salvador, a l'N-340 entre el final de la variant d'Altafulla i Torredembarra fins a l'accés a l'Hospital del Vendrell, i a la T-11 al voltant dels accessos al Mercat del Camp i la Canonja.Els projectes consistiran en la col·locació de pantalles acústiques en trams concrets, substitució de paviment per un de menys sorollós i altres tipus d'actuació que redueixi l'impacte sonor del pas de vehicles.