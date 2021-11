Els Mossos creuen que els grups criminals s'estan 'professionalitzant' i invertint més en autodefensa

Percepció d'inseguretat a Valls

En el cas concret de l'operatiu del 9 de novembre a la capital de l'Alt Camp, els agents van realitzar escorcolls en cinc domicilis i dos pàrquings, un dels quals s'utilitzava com a «nevera» o magatzem de la droga. Després dels registres, els Mossos van decomissar 1.700 grams de cocaïna i entre vuit i nou quilos de substàncies de tall de la droga, a més de 28,5 quilograms d'haixix, dos quilograms de cabdells de marihuana, 300 grams de MDMA i 73.000 euros en efectiu. També s'hi va trobar una arma real municionada, un element que per a l'inspector Francesc Moragas demostra l'increment de les mesures d'autodefensa que han adoptat els grups criminals.Arran dels últims successos viscuts a Valls, els Mossos d'Esquadra han assenyalat que objectivament no s'ha registrat un augment de delictes patrimonials a la ciutat. En canvi, han reconegut que la percepció d'inseguretat ciutadana s'ha vist afectada pels comportaments incívics d'un grup de persones en les darreres setmanes. D'altra banda, el cos de seguretat té constància de fets delictius -sostracció de vehicles, conducció temerària sense permís i baralles a la via pública- que han estat comesos per una família en concret. Els Mossos reiteren que les xarxes socials poden augmentar la sensació d'alarma social.