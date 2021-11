Els comuns han demanat a Aragonès que retiri els 120 MEUR per a BCN World dels pressupostos

Cid creu que el tema de BCN World no ha de ser «difícil» en la negociació però que s'haurà de veure si Junts en fa una «línia vermella». «Construir el casino més gran d'Europa no és el que necessita Catalunya», ha defensat per després explicar que així ho van traslladar a Aragonès en la reunió d'ahir a la tarda al Parlament.Pel que fa a la partida de 800.000 euros dels comptes per als Jocs Olímpics d'Hivern, Cid ha dit que són només per a la consulta i que ho veuen bé. Això sí, ha explicat que han traslladat a Aragonès els dubtes que al 2030 al Pirineu hi hagi prou neu per organitzar-los.Aquestes qüestions que els comuns han posat sobre la taula de la negociació se sumen als 4 eixos que consideren prioritaris en els pressupostos: mobilitat sostenible, serveis de salut pública com un dentista i un psicòleg, donar suport a la indústria i recuperar la llei de barris de Pasqual Maragall.Pel que fa a la fiscalitat, Cid considera que aquesta vegada no és el tema prioritaru dels pressupostos i que la negociació s'ha de centrar en la despesa tenint en compte que aquests comptes preveuen més de 5.000 MEUR més que els anteriors.Amb tot, Cid ha dit que també li van comentar a Aragonès que els hagués agradat que les converses comencessin abans, com va passar amb els anteriors pressupostos. El portaveu dels comuns veu compatible que el Govern negociï alhora amb la CUP i amb ells i ha recordat que és el que passa al Congrés. De fet, segons Cid, si hi ha pressupostos amb un suport més ampli seria una «bona notícia».Aquest dijous continuaran les negociacions. Segons ha explicat, per part dels comuns pilotarà les converses el diputat Joan Carles Gallego i aquest dijous també hi participarà la diputada Susana Segovia. Per part del Govern, segons Cid, avui seurà a la taula el Departament d'Economia i el Departament de Presidència. I, a diferència d'ahir, també hi serà present el conseller Giró.Unes converses a contrarellotge tenint en compte que dilluns que ve al migdia s'acaba el termini per presentar esmenes a la totalitat i que la tarda del mateix dilluns es votarà si els pressupostos continuen la tramitació al Parlament o són retornats al Govern. Si la CUP manté l'esmena a la totalitat, els comptes superaran la primera prova parlamentària amb una abstenció dels comuns o del PSC.