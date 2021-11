Desmantellen un grup criminal amb epicentre a Valls que traficava amb cocaïna i altres drogues

La investigació va començar el mes de gener d'enguany quan una patrulla de la policia catalana va aturar un vehicle per una infracció de trànsit i va trobar a l'interior del cotxe 534,5 grams de cocaïna. Els agents van detenir el conductor, el qual va ingressar a presó. Llavors, es va posar en marxa la coordinació interpolicial i va és crear un equip conjunt d'investigadors d'ambdós cossos, ja que el vehicle identificat era d'interès també dels investigadors de la Guàrdia Civil.Després de mesos d'investigació, els agents van determinar que dos dels detinguts, un home i una dona que eren parella, s'encarregaven d'adquirir grans quantitats de cocaïna que venien posteriorment a diversos repartidors. Així, havien creat una xarxa de distribució de cocaïna.La parella detinguda utilitzava una estructura de pàrquings, domicilis i un traster, ubicat al pàrquing d'una finca, on introduïen i guardaven la cocaïna. En funció de les seves necessitats, la transportaven entre les diferents propietats amb els seus vehicles que amagaven en dobles fons, des d'on la distribuïen als repartidors. De fet, la investigació ha fet aflorar diversos vehicles amb dobles fons d'obertura electrònica a través del quadre de comandament.Paral·lelament, els repartidors emmagatzemaven la substància als seus domicilis per distribuir-la als consumidors finals o a altres intermediaris. La distribució també la feien a través dels seus vehicles. Finalment, el 9 de novembre es va fer l'operatiu conjunt, un cop obtinguts els indicis que acreditaven aquesta activitat il·lícita.Els detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Reus, que en va decretar l'ingrés a presó de tots.