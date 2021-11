Bellesa, salut i art a flor de pell

La facialista Mariona Vilanova ha desenvolupat el seu propi mètode de massatge estètic terapèutic

Les mans de la Mariona Vilanova han tocat molts rostres. Com a facialista, s'ha especialitzat en el tractament de la pell a través del massatge estètic terapèutic, una pràctica per la qual s'activen els mecanismes naturals de regeneració de la pell. El resultat és una pell més bonica i sana, a l'extrem oposat de tractaments més invasius com la injecció de botox.

«Quan vaig començar a fer massatges facials no ho feia gairebé ningú», explica la Mariona. Ella hi va arribar una mica per intuïció, a través d'una formació en massatge d'origen japonès ko-bido: «Vaig sortir gairebé plorant de l'emoció, perquè em vaig adonar que havia trobat el que buscava». Després, van venir altres formacions en disciplines de massatge facial i una especialització en eines d'estimulació profunda. Amb tot plegat, la Mariona va desenvolupar un mètode personal que va convèncer des del primer moment. També ho va fer la seva manera d'entendre la pràctica estètica, on la bellesa, l'art i la salut estan íntimament connectades.

Les Joies de Tocador

Així es pot apreciar per exemple en les Joies de Tocador, eines d'estimulació pensades i dissenyades per ella mateixa a partir de materials nobles com la fusta, la ceràmica o la porcellana. Estan fetes a mà per artesans, tenen en compte qüestions com el tacte o la temperatura, i estan adaptades a la manera de treballar i entendre la bellesa de la Mariona. Ella les concep com petites obres d'art, minimalistes, elegants i femenines. Això es veu molt clarament en eines com The Porcelain Skin Jewel, dissenyada perquè s'adapti perfectament als angles del rostre i que, entre altres efectes, aconsegueix aportar lluminositat i minimitzar i eliminar les línies d'expressió. Tot plegat, amb una estètica delicada que bé es podria confondre amb una simple obra d'art.

El tocador a casa

«Vaig començar fent unes ventoses per a l'automassatge que es van fer molt populars. Després van venir uns raspalls per al raspallat facial en sec, i així van anar sortint altres peces», explica la facialista. Amb aquestes Joies de Tocador, la Mariona també reivindica el ritual de tenir cura d'un mateix, la creació d'un hàbit i la recuperació del tocador com a espai per a l'atenció a la salut i la bellesa. Per això, a més de les Joies, la facialista ha dissenyat Rituals d'automassatge que es poden fer per compte propi a casa, com a complement a les sessions presencials, o bé com a alternativa a aquestes. Tot plegat està disponible a la seva pàgina web ().

La Mariona Vilanova viu a Altafulla, però té el seu saló al centre de Barcelona, entre la Gran Via i el Passeig de Gràcia. Allà s'hi fan les experiències sensorials de bellesa holística en sessions que tenen una durada d'entre 30 i 90 minuts, i que a més de tenir resultats visibles en la pell, tenen efectes en l'equilibri del cos i de la ment.