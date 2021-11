Altafulla pretén reduir un 10% els residus amb el Pla Local de Prevenció

El pla s'ha presentat en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus

Actualitzada 18/11/2021 a les 16:43

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Altafulla, que encapçala la coalcaldessa Alba Muntadas, ha presentat aquest matí a l'entrada principal de l'Institut d'Altafulla el Pla Local de Prevenció de Residus 2021 en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus on s'han programat diferents activitats i tallers en aquest àmbit.

Precisament la reducció d'un 10 % del volum de residus generats al municipi respecte a les xifres de l'any 2010 és l'objectiu que es marca aquest pla local per a l'any 2025, tal i com ha explicat el tècnic redactor del projecte, Ton Aymemí.

És per això que l'Ajuntament d'Altafulla està treballant en la redacció d'un Pla Local de Prevenció de Residus, que es convertirà, segons Ton Aymemí, en el full de ruta per a assolir aquesta meta. Una de les primeres accions, i dins del programa d'actes de la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus, és un procés participatiu i creatiu que se celebrarà dilluns vinent 22 de novembre a l'Esplai de la Gent Gran, que servirà per presentar aquesta eina a la ciutadania i recollir les seves inquietuds, idees i propostes en la matèria per a ser incloses en el text final que es presentarà el pròxim mes de febrer.

«El pla és un document de treball on s'analitzen les principals fonts de generació de residus i s'inclouen una sèrie d'accions per reduir la seva generació», segons ha explicat Aymemí. Per la seva banda, la coalcaldessa Alba Muntadas ha posat èmfasi en què no totes les accions impliquen reduir els nostres consums per a reduir així els residus generats, sinó que es poden dur a terme actuacions relacionades amb la gestió dels residus.

Per això, el pla contempla la combinació d'accions que permetin reduccions quantitatives importants amb altres actuacions que se centrin més en la conscienciació i el canvi d'hàbits.

Foment dels productes d'higiene reutilitzables

Paral·lelament a la redacció del Pla Local de Prevenció, Altafulla està promovent l'ús de bolquers i productes d'higiene íntima reutilitzables, com ara, copes menstruals. Es calcula que un nadó genera més de 1.000 kg de residus en bolquers els primers 24 mesos de la seva vida.

Una pila de residus on cal sumar també els bolquers per a incontinència de les persones grans i els 40.000 productes d'higiene íntima femenina que genera una dona al llarg de la seva vida fèrtil. A Altafulla representa més de 100.000 kg de residus a l'any.

La gran majoria d'aquests productes es fabriquen amb matèries sintètiques, són d'un sol ús, no es poden reciclar i eliminar-los implica incrementar les emissions de CO2. A més, representen per a les famílies un important cost econòmic, al voltant d'uns 1.000 € per a cada fill o filla.

En el marc del programa d'activitats de la Setmana Europea, s'han organitzat diversos tallers i xerrades per a donar a conèixer els avantatges que comporten respecte als productes convencionals. Un d'aquests tallers que han tingut lloc aquest matí a l'Institut d'Altafulla ha estat el taller «Menstruació sostenible», amb els alumnes de 1er d'ESO de l'Institut d'Altafulla, a càrrec de Glòria Balada, del Projecte Circulars.

Les famílies i dones que s'adhereixin al projecte rebran gratuïtament un lot de productes reutilitzables amb el compromís de facilitar informació de la seva experiència en l'ús d'aquests productes. Un grup d'alumnes de l'Institut d'Altafulla seran els responsables de recollir i elaborar els resultats i mesurar els objectius del projecte.