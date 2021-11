Tarragona i Torredembarra celebren que l'Estat es repensi instal·lar pantalles acústiques pels trens

El conseller de Territori de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha destacat que estan «contents que es posi racionalitat» i ha posat en valor el treball «en xarxa» entre diferents consistoris per fer al·legacions i presentar propostes alternatives a Adif. En la seva opinió, les pantalles suposaven «un trencament urbanístic que multiplicava l'efecte barrera de les vies». En el cas concret de Tarragona també estava previst instal·lar pantalles en zones a tocar de la platja o de boscos, fet que trencava «els corredors biològics».En una línia similar s'ha expressat Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra. «És cert que hi ha soroll però l'efecte paret ens preocupava molt i volem que es busquin solucions menys traumàtiques», ha explicat a l'ACN. Pels municipis del Tarragonès i Baix Penedès, la solució principal ha de ser la construcció d'una línia de mercaderies que passi per l'interior i d'aquesta manera deixar la via de la costa únicament per al transport de passatgers. Els batlles esgrimeixen raons de seguretat, ja que el nombre de trens que passin per dins les localitats es preveu que es multipliqui per set i que, molts d'ells, transportin matèries perilloses.A banda, per reduir l'impacte sonor dels trens, també proposen alternatives, com canvis en les vies, les rodes i els vagons dels trens que redueixin les emissions acústiques, i no rebutgen pantalles sonores més petites que siguin més eficients.