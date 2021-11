Salou organitza les I Jornades Nacionals de Guies Canins del 22 al 26 de novembre

Entre 60 i 70 policies locals de tot l'Estat espanyol participaran en aquestes jornades

Actualitzada 17/11/2021 a les 16:21

L'Ajuntament de Salou i la Policia Local han organitzat les Jornades Nacionals de Guies Canins de policies locals, que tindran lloc del 22 al 26 de novembre, en diversos espais del municipi.

Entre 60 i 70 agents de Policia Local procedents de tot l'Estat espanyol i els seus respectius gossos ensinistrats, que es dediquen a la detecció de substàncies estupefaents, participaran en unes sessions teórico-pràctiques basades en el sistema de treball de «Marcaje Lapa», consistent en el fet que l'animal marca amb el nas el lloc exacte on localitza les drogues i es queda aturat fins que l'agent de l'autoritat procedeix a l'escorcoll.

En aquesta trobada que tindrà lloc la setmana que ve, organitzada per primer cop a Salou i a Catalunya, hi col·labora el Patronat Municipal de Turisme de Salou; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Unijepol, Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local; la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos; i AUCAPOL, Asociación de Miembros de Unidades Caninas de Policía Local.

Les jornades es vehiculen a través del Ministeri de Sanitat, per la Delegació del Pla Nacional sobre Drogues, que col·labora amb la FEMP.

L'alcalde Pere Granados, ha explicat que «la seguretat és una de les principals prioritats i una de les nostres cartes de presentació, en un municipi turístic tan important com Salou; per la qual cosa, invertim els esforços necessaris perquè hi hagi una bona convivència entre les persones». Així mateix, «valorem el gran servei que realitza la unitat canina de la Policia Local de Salou; i, per això, volem donar a conèixer la labor que desenvolupa i col·laborar en la formació continuada dels agents, per tal de fomentar el progrés, defensar els drets de la ciutadania, i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de residents i visitants».

Per la seva part, segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, David González, «per dur a terme la seva missió, els gossos ensinistrats han de tenir unes característiques especials. Han de ser animals que tinguin agressivitat zero cap a les persones, molt sociables i que puguin desenvolupar la seva tasca en entorns de gran bullici de gent, en zones de vianants, perquè l'objectiu principal no és detectar grans partides de droga, sino evitar els problemes de convivència que puguin venir derivats del tema del petit comerç de substàncies (menudeig) en espais públics, i també de seguretat en entorns escolars». El regidor també ha assenyalat que «la utilitat d'aquestes actuacions s'ha vist demostrada gràcies als bons resultats i al fet que la Policia Local ja va posar en funcionament la Unitat Canina, l'any 2018».

L'inspector de la Policia Local de Salou, José Luis Gargallo, ha manifestat que «l'objectiu d'aquestes jornades és millorar, professionalment, i continuar amb el vincle que hi ha entre els agents, per fer pinya en l'àmbit de l'Estat; tenint en compte que tots/es treballen amb els gossos emprant el mateix mètode». D'aquesta manera, «es produeix un intercanvi d'informació molt útil i valuós sobre operacions interessants». Així mateix, «la tinença de gossos policia per dur a terme aquesta missió és l'eina perfecta per combatre les infraccions relacionades amb la matèria de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana», apunta Gargallo.

L'agent de la Policia Local de Salou Alberto Miranda, únic guia caní de la província de Tarragona que treballa amb el sistema de marcatge lapa, explica que «ens formem en aquest mètode a l'Escola de Seguretat Pública d'Andalusia, on, a la delegació d'Algecires fem un curs semipresencial de cinc mesos».

Anualment, explica Miranda, «participem en cursos de reciclatge i certificació i, a més, en unes jornades a nivell nacional per a companys/es que estiguin interessats en formar unitats canines o necessitin assessorament».

Les jornades s'iniciaran el proper dilluns, dia 22 de novembre, a les 9.30 h del matí, a la Sala Costa Daurada de l'Ajuntament de Salou, amb una presentació i una benvinguda a càrrec del regidor de Seguretat Ciutadana, David González.

Entre les ponències, es comptarà amb la participació de diversos experts en dret animal i delictes contra el medi ambient.

Les ponències i les classes teòriques seran de 9 a 11 h, aproximadament; i les pràctiques, immediatament després, fins a les 19 h.

Una part de les sessions pràctiques es desenvoluparà al Parc Botànic de Salou, i una altra, al Passeig Jaume I, perquè la ciutadania pugui veure com treballen els gossos. Divendres, dia 26, al migdia, finalitzaran i es farà una exhibició oberta al públic.