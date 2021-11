El centre històric de Montblanc s'omple de càmeres per multar els vehicles que hi entrin fora d'horari

L'Ajuntament busca l'entesa

L'Ajuntament de Montblanc acaba de posar en marxa el nou sistema de control de trànsit al centre històric, no exempt de polèmica. El consistori ja es va reunir fa uns dies amb veïns i botiguers afectats. Aquests, però, asseguren que l'Ajuntament ha tirat pel dret, molt de pressa i sense temps a negociar.La presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc, Montse Guinovart, afirma que hi ha un posicionament unànime contrari, i que així es desprèn d'un qüestionari fet als més de 80 comerços associats i als no associats. També critiquen la mala situació dels cartells informatius i les càmeres.Malpensen que hi hagi intenció d'aprofitar el descuit de conductors, amb afany recaptatori. Una de les càmeres del carrer Major, per exemple, es troba darrere d'un senyal de trànsit. I un panell informatiu està passat un portal medieval, punt on es pot tenir certa dificultat per maniobrar i canviar de direcció.A pocs metres del forn de pa que regenta Guinovart hi ha una altra càmera a tocar d'un balcó que també passa força desapercebuda. «Aquest carrer és la columna vertebral del poble, no hi ha alternatives per arribar-hi ni els pàrquings ben indicats», lamenta molt enfadada la propietària d'una tenda d'aviram.Més enllà de les càmeres -que substitueixen unes antigues pilones per impedir el pas de cotxes a la zona centre-, els comerciants critiquen la imposició de sancions i la vasta franja d'horari limitat -d'11.00h a 23.00h. A partir d'aquí, reclamen que hi hagi més hores de lliure circulació sobretot durant el migdia.L'Ajuntament ja ha introduït aquest canvi i assegura que no serà l'únic en aquest estira-i-arronsa amb els afectats. «Ens adaptarem a les peticions que ens facin», garanteix Andreu, que manté la mà estesa i insisteix que el consistori, lluny de voler-los perjudicar, aposta pel casc antic i la seva centralitat.De moment hi ha una trentena de vehicles acreditats per circular per aquests carrers del centre i s'intentaran tramitar totes les sol·licituds. Andreu remarca que a Catalunya ja hi ha 195 municipis amb aquest dispositiu i que «Montblanc, amb el seu patrimoni i turisme, ja tardava a fer-ho», ha conclòs.Fonts policials confirmen a l'ACN que les càmeres fan lectura de les matrícules per identificar aquells vehicles que no tenen permís per accedir al nucli antic en l'horari restringit, però que també són una inversió en seguretat ja que detecten, les 24 hores del dia, automòbils robats o implicats en un delicte.