Alcover obre les portes als artistes

Aquest dimarts s'ha presentat el nou allotjament per a les Residències artístiques del Convent de les Arts d'Alcover

Actualitzada 16/11/2021 a les 22:36

El Convent de les Arts d'Alcover ja ho té tot a punt per rebre les primeres companyies que hi vulguin establir la seva residència artística. Aquest dimarts s'han presentat les instal·lacions on s'allotjaran els col·lectius artístics, un espai amb capacitat per a dotze persones que compta amb una zona comunitària de cuina, menjador i sala d'estar, i dues zones destinades a dormitoris i lavabos, dissenyades de manera que es poden utilitzar de manera independent, facilitant així la convivència separada de dues companyies.

D'aquesta manera es fa el pas definitiu en el Programa de Residències Artístiques del Convent de les Arts d'Alcover, que va arrencar l'any 2017 oferint a les companyies la possibilitat de fer servir les instal·lacions de l'equipament per a la creació de les seves propostes. Des de llavors, fins a 25 companyies nacionals i internacionals havien establert a Alcover la seva base d'operacions, amb el condicionant que havien de pernoctar en establiments turístics o en cases de particulars del poble. «La diferència és que a partir d'ara, a més de treballar aquí, s'hi podran allotjar», explicava aquest dimarts l'alcalde d'Alcover, Robert Figueras. L'Ajuntament és el propietari i gestor de l'edifici, un antic convent del segle XVI, que en la dècada de 2010 va ser sotmès a un ambiciós procés de rehabilitació per convertir-lo en un equipament destinat a la creació i l'exhibició artística.

En una primera fase es van efectuar els treballs de consolidació de l'edifici. La segona fase va consistir en la construcció de l'actual Auditori i la tercera ha culminat aquesta tardor, amb la inauguració de l'espai per acollir les residències artístiques.

El consistori preveu que la primera companyia es pugui instal·lar al Convent de les Arts abans de finals d'any. «A hores d'ara ja hi ha tres o quatre grups interessats», assegurava Figueras. L'alcalde també va explicar que «la voluntat és que, quan sigui possible, les companyies puguin establir alguna unió amb l'Auditori i es puguin presentar alguns treballs aquí a Alcover».

Quant a les disciplines artístiques que poden sol·licitar la residència a Alcover, des de l'Ajuntament estan oberts a tots els àmbits, encara que per l'experiència d'anys anteriors es preveu que la majoria siguin de teatre o de circ.

Les residències artístiques són una eina molt útil per a les companyies, ja que els permeten disposar d'espais adequats per a la creació i la producció. En el cas del Convent de les Arts, els residents poden treballar tant a l'Auditori com la sala Taller, a la mateixa residència i al Claustre.

Amb la posada en marxa de la residència, l'Ajuntament d'Alcover aspira a convertir-se en un centre de referència per a la creació artística a tot el territori, amb la singularitat de ser un espai de caràcter públic. En aquest sentit, els responsables del Convent van fer una crida a futures aliances amb la resta d'administracions.