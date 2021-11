Recullen 800.000 pélets de plàstic en dues hores a la platja de la Pineda

Dues ongs europees demanen al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i a la Comissió Europea legilsar sobre aquest tipus de contaminació

Actualitzada 16/11/2021 a les 19:44

Uns 800.000 pélets de plàstic han estat recollits en dues hores a la platja de la Pineda, a Vilaseca, contaminació procedent de les indústries productores d'aquest material situades a Tarragona i Barcelona.Per això, dues ongs europees demanen al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i a la Comissió Europea legislar contra la contaminació per pélets de plàstic que envaeixen les costes del Mediterrani i impacten en importants ecosistemes.Així ho ha plantejat aquest dimarts l'organització en un comunicat Surfrider Foundation Europe-España, que assenyala que els pélets de plàstic, també coneguts com a granses de plàstic, llàgrimes de sirena o pellas, són unes petites esferes de menys de 5 mil·límetres que s'utilitzen com a matèria primera en la fabricació d'articles plàstics.Segons un comunicat de la delegació espanyola de la ong, aquests microplàstics constitueixen la segona font de contaminació primària a Europa.A Espanya, la contaminació d'aquests microplàstics es produeix per la «falta de regulació» en la cadena de valor i les «males pràctiques» en la cadena de producció i distribució del plàstic, és a dir, producció, transport o reciclatge.Segons la ong, el problema ha estat plantejat davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i la Comissió Europea, davant els quals han demanat que es legisli la pèrdua o abocament d'aquests residus perquè actualment «només existeixen programes de bones pràctiques, que són d'aplicació voluntària i no existeix un marc regulador per a aquesta problemàtica ambiental».La recollida dels pélets a la platja de la Pineda s'ha realitzat gràcies a una màquina de recollida fabricada per les ong Good Karma Projects i Surfrider Foundation Europe-España, i al treball de 50 voluntaris que en dues hores van recollir 800.000 pélets, equivalent a 15,8 quilos.No obstant això, segons Surfrider això seria una «petita mostra» del que hi ha en realitat en la sorra de la platja, perquè segons els seus càlculs, existeix una «acumulació d'aproximadament 1.000 pélets per metre quadrat en la zona on es va realitzar el mostreig».Aquesta és una recopilació de dades recent, assenyala Surfrieder, ja que Good Karma Projects va iniciar una recerca d'aquest problema el 2018 després de l'aparició d'uns 120 milions d'aquestes «boletes» a la platja de la Pineda.No obstant això, aquestes acumulacions «no són noves», assenyalen des de la ong, perquè porten succeint «des que les petroquímiques van arribar a la zona fa 50 anys».Des de llavors, cap empresa s'ha responsabilitzat dels abocaments que «han afectat de manera contínua i repetida a l'àrea de Tarragona», contaminació que s'ha estès a la regió mediterrània «arribant a zones circumdants i impactants punts crítics de biodiversitat excepcionals, com a Balears i el Delta de l'Ebre».La ong a Espanya ha explicat que l'any 2020 Good Karma Projects i Surfrider Foundation Europe «van activar» el cas dins del programa Coastal Defenders per a fer una denúncia a nivell internacional.Segons les estimacions d'un informe encarregat per la Comissió Europea el 2018, la indústria perd cada any a la UE al voltant de 160.000 tones de péllets de plàstic.