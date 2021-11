L'entitat no especifica ni el municipi ni l'institut on estudia la víctima

Actualitzada 16/11/2021 a les 11:45

Plataforma per la Llengua ha denunciat que un estudiant de dotze anys del Camp de Tarragona ha estat víctima d'una campanya d'assetjament per part dels seus companys que no acceptaven que s'expressés al grup de Whatsapp de l'institut en català. L'entitat no especifica ni el municipi ni l'institut on estudia la víctima.Segons indica, els pares del nen van enviar a Plataforma per la Llengua captures de pantalla en què es podien llegir les exigències dels companys i van explicar que posteriorment l'havien insultat, l'havien assetjat amb trucades amenaçadores i fins i tot havien fet crides perquè l'apallissessin.