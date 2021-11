Les Decennals amb ulls d'infant

S'ha presentat el conte il·lustrat 'El meu primer llibre de les Decennals de Valls'

Actualitzada 15/11/2021 a les 21:26

Un conte que és una història, però també un àlbum d'il·lustracions per badar i un recull de curiositats i propostes actives per a nens i nenes. Tot plegat s'articula sota el títol El meu primer llibre de les Decennals de Valls. Història i actualitat de les Festes de la Mare de Déu de la Candela per a infants (Cossetània, 2021).

El conte ha estat escrit pel vallenc Roger Roig i il·lustrat per un grup de deu il·lustradors, que també són fills de Valls o relacionats amb la ciutat: Lluís Albert Arrufat, Jordi Figuerola, Carina Galliano, Jordi Minguell, Lídia Montalà, Marta Moreno, Júlia Olivella, Idoia Oliver, Hugo Prades i David Rovira. Amb el seu treball, els il·lustradors ofereixen una visió personal i heterogènia de la història de les Decennals, en una miscel·lània artística que a la vegada és una bona prova del talent local. A través del seu traç, els lectors podran reviure episodis com la plaga de pesta negra del segle XIV que va assolar Valls, la posterior instauració de les Decennals, l'origen de la processó o les tradicions com els Jocs Florals, el Ball de gala o la Trobada de Colles Castelleres. Tot plegat, explicat amb un to senzill i proper, a la vegada que rigorós, gràcies a la lletra de Roger Roig, autor de diversos contes per a infants, entre els quals l'exitosa saga d'El Patufet.

La història també incorpora en cada episodi un seguit de preguntes, informacions i propostes perquè els petits lectors ampliïn el seu vocabulari i els seus coneixements sobre la cultura vallenca, i facin recerca buscant les respostes a diverses qüestions que se'ls planteja.

Amb aquest conte, expliquen els seus impulsors, es busca que nens i nenes vagin fent boca de cara a les festes Decennals de Valls que se celebraran al febrer de 2022. «Com que les Decennals es fan cada deu anys, partíem de la idea que els nens i nenes a qui s'adreça el conte encara n0 n'hauran viscut cap, i vam pensar que seria una bona manera d'explicar-los l'origen de la festa i la seva història fins al moment present», explica el Roger. Quant a les píndoles complementàries del text, l'escriptor assenyala que estan pensades per fer la lectura més rica, oferint un altre nivell de lectura, que s'afegeix al text i a les mateixes il·lustracions, que estan plenes de detalls que els petits lectors poden anar descobrint.

El conte es tanca amb una doble pàgina on es convida els nens i nenes a ser llum i a imaginar-se com seran el 2031, any en què se celebraran les següents Decennals. Les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls se celebren cada deu anys, els acabats en 1, i amb el temps s'han convertit en una de les celebracions més singulars del calendari festiu català, on s'ajunten tradició, cultura, religiositat i folklore.

El meu primer llibre de les Decennals de Valls. Història i actualitat de les Festes de la Mare de Déu de la Candela per a infants es presentarà a la capital de l'Alt Camp el pròxim 18 de desembre, i ja està disponible a les llibreries.