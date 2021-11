La UE finança l'ecoplanta de metanol del Morell

El projecte forma part d'un paquet de set que es faran arreu d'Europa per «descarbonitzar l'economia» i que rebran 1.100 MEUR entre tots

Actualitzada 16/11/2021 a les 18:52

La Unió Europea (UE) finançarà l'ecoplanta del Morell gestionada per Repsol i Agbar, una planta de tractament de residus sòlids urbans no reciclables per convertir-los en metanol, un combustible químic bàsic fonamental i amb baixes emissions de carboni, segons una nota de la Delegació de Barcelona de la Comissió Europea. La planta tarragonina forma part d'un paquet de set iniciatives «innovadores» que es faran arreu d'Europa per «descarbonitzar» l'economia. La UE preveu invertir 1.100 milions d'euros a càrrec del Fons d'Innovació en els set projectes, destinats a comercialitzar tecnologies capdavanteres en sectors intensius en energia i els sectors de l'hidrogen, de la captura, ús i emmagatzematge de diòxid de carboni, i de les energies renovables.