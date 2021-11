Salou enceta una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Calamar

Se celebraran des d'aquest proper divendres, 19 de novembre, i fins al 5 de desembre, a 13 establiments

Actualitzada 15/11/2021 a les 17:50

Salou ha presentat, avui dilluns, una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Calamar, que se celebraran, des d'aquest proper divendres, 19 de novembre, i fins al 5 de desembre, als 13 establiments de restauració participants. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'àrea de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament i l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou, i amb la col·laboració del celler Segura Viudas.

L'acte de presentació, que ha tingut lloc, aquest matí, en roda de premsa, al Restaurant Deliranto, un dels establiments participants i que ostenta una Estrella Michelin, ha estat presidit per l'alcalde Pere Granados, acompanyat pel president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou i xef del Deliranto, Pep Moreno; el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez; i l'Area Manager On Trade de Segura Viudas, Miquel de Julian. També hi han estat presents diferents representants dels restaurants que participen en aquesta edició.

Els establiments són els següents: El Totxo Taverna (c. Barcelona, 40); Taberna El Tirador (c. Ciutat de Reus, 1); Restaurant El Galeon (c. Valls, 8); O Mar Restaurant (av. Carles Buïgas, 29); Restaurant Castillo de Javier (av. Carles Buïgas, 29); Restaurant Cook and Travel (c. Llevant, 5); Restaurant Deliranto (c. Llevant, 7); Malapecora Restaurant (Via Augusta, 14); Asador Córcega Restaurant (c. Major, 31); Restaurant D'Albert (Espigó del Moll, s/n); Casa Soler (av. de la Diputació, 197); 4R Casablanca (passeig Miramar, 12); i Bufacaldos (passeig Miramar, 40).

El programa de les jornades inclou els diferents menús que elaboraran els restaurants, durant els dies del certamen, amb el calamar, com a producte protagonista. També recull un conjunt de receptes fàcils que han preparat els xefs dels establiments, per tal que es puguin elaborar, des de casa, com, per exemple, l'arròs melós d'eriçó de mar, el calamar sobre piperada, el romesquet de calamar, les favetes baby amb calamarsets o els calamars en salsa, entre d'altres.

L'alcalde Pere Granados ha recordat que «el calamar té una gran tradició a Salou», atès que «és la festa més antiga amb què compta el municipi, en el marc d'un concurs». També ha fet referència al gran salt qualitatiu de l'oferta gastronòmica de Salou, dient que «la nostra restauració ofereix una cuina molt atractiva, que ens posiciona com a referent, a nivell de la Costa Daurada, del territori català, així com d'arreu de l'Estat espanyol i d'Europa».

Granados ha posat en valor «el treball sostingut i continuat, la gran professionalitat dels nostres xefs de cuina i el compromís dels establiments per tal de garantir la millor qualitat»; i ha dirigit unes paraules d'agraïment als professionals de restauració, assenyalant que no és fàcil que en un municipi turístic tan gran i important com és Salou hi hagi una oferta gastronòmica de primer nivell.

Així mateix, ha explicat que «l'esdeveniment que avui presentem, les Jornades Gastronòmiques del Calamar, són la darrera iniciativa que conforma el nostre calendari gastronòmic», i ha anunciat que «ja estem treballant en l'agenda del proper any 2022».

Finalment, l'alcalde de Salou ha encoratjat a la ciutadania a participar i a gaudir de la gran oferta gastronòmica de Salou, «amb el convenciment que la celebració de les Jornades del Calamar tornarà a ser un èxit, gràcies a la implicació, a la bona feina i a la gran labor dels restauradors».

Per la seva banda, el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou, Pep Moreno, que ha agraït la participació dels 13 restaurants que oferiran els seus menús a base de plats fets amb calamar, ha explicat que «al voltant de Salou tenim un territori increïble que té de tot», pel que fa als productes de proximitat i de qualitat, i esmentant que «la província de Tarragona té la concentració més alta d'Europa de les denominacions d'origen de vi i la concentració més alta d'Europa de Denominacions d'Origen de producte i d'Indicacions Geogràfiques Protegides, d'alta qualitat».

Per acabar, Moreno ha explicat que enguany, «hem fet la versió del programa de les jornades en un llibret de paper, per tal que la població el pugui tenir a casa com una font de consulta, i elaborar, d'aquesta manera, les receptes». Així mateix, ha expressat que «esperem que gaudiu de les jornades del calamar, i que, entre tots, aconseguim crear una oferta potent i màgica per al client».

Per la seva part, l'Area Manager On Trade de Segura Viudas, Miquel de Julian, ha explicat que «les Jornades Gastronòmiques del Calamar de Salou són una aposta molt important, atès que l'hostaleria és molt rellevant per a la comarca». També ha dit que «des de Segura Viudas, posem a l'abast dels restaurants participants tota la gamma de vins i caves del nostre celler, per tal que puguin maridar, com creguin més convenient, els seus plats».

El regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, ha expressat la seva satisfacció per poder reprendre les jornades, afegint que «és fantàstic poder tornar a gaudir d'aquest esdeveniment, que combina la potent oferta gastronòmica de Salou, amb una tradició tan arrelada a casa nostra com és la Festa del Calamar». Tot plegat, ha indicat, «creant un producte turístic amb valor afegit, que ajuda a desestacionalitzar i a que la gent s'animi a venir a Salou a gaudir d'aquest esdeveniment». Per últim, ha agraït totes les parts implicades «la seva col·laboració i la seva feina», especialment, als restauradors participants.

En el decurs de l'acte, les persones assistents també han pogut tastar una degustació d'un plat de calamar, entre d'altres elaboracions, totes realitzades pel xef Pep Moreno, acompanyades d'una copa de cava Segura Viudas Brut Reserva Heredad.

Cal recordar que les jornades gastronòmiques coincideixen amb la tradicional XLVI Festa del Calamar, que es durà a terme a Salou, del 22 al 27 de novembre.

Trobareu, properament, totes les propostes a les webs i les xarxes socials de l'AEHT i de l'Ajuntament de Salou:

https://www.salou.cat/

https://aeht.es/jornades-gastronomiques/