Renfe se suma al 'Black Friday' amb descomptes per a trens Ave i Llarga Distància

Actualitzada 15/11/2021 a les 12:30

Renfe se suma a la celebració del 'Black Friday' amb el llançament de descomptes per a trens Ave i Llarga Distància. Es tracta d'ofertes per viatjar a Madrid, Sevilla, València, Alacant, Saragossa, Màlaga o Logronyo entre altres ciutats al millor preu.L'oferta promocional és vàlida per a compres entre els dies 15 i 19 de novembre i els bitllets adquirits seran per a viatjar al llarg del 2022. D'aquesta manera, els viatgers que aprofitin aquesta campanya acabaran l'any estalviant i viatjaran per molt menys al 2022.A més d'aquesta campanya promocional, l'anticipació en la planificació del viatge i la compra permet als clients obtenir millors preus i programar els seus viatges amb major antelació.Tots els bitllets es troben disponibles al web www.renfe.com