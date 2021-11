Lamenten que el Hard Rock sigui un mercadeig per als pressupostos

Les institucions del Camp de Tarragona veuen amb bons ulls que el Govern destini una partida dels pressupostos a la seva construcció

Actualitzada 14/11/2021 a les 21:40

El projecte del BCNWorld, o Hard Rock, està sent un veritable mal de cap per a les relacions entre el Govern i els partits polítics. La setmana passada es passava de conèixer que el Govern destinaria una partida dels pressupostos a la construcció del complex, a canviar-ho per complet i negar-se a assolir el cost per tal que la CUP no votés en contra de les pautes econòmiques. Aquest canvi de decisió no ha estat plat de bon gust per a les institucions de la demarcació de Tarragona, que lamenten que el projecte sigui un mercadeig per l'aprovació de les partides econòmiques.

És el cas del PSC de Tarragona. «No ens mereixem ser víctimes del mercadeig vergonyós i absolutament intolerable del Govern d'ERC-Junts que torna a relegar a les comarques tarragonines a ser víctimes d'una mena de mercat fenici tan sols per acontentar als radicals de la CUP», així es manifestava el secretari d'organització del PSC del Camp de Tarragona i portaveu socialista a l'ajuntament de Salou, David Gonzàlez, en relació a les informacions que assenyalaven que el projecte de Hard Rock podria retirar-se de les inversions contemplades en els pressupostos del Govern per l'any vinent.

A favor del projecte

En aquest sentit, la federació del PSC del Camp de Tarragona reiterava que el projecte és bo per a les comarques tarragonines, cosa per la qual resulta prioritari. Des del PSC recordaven, a més, posaven èmfasi en el fet que el projecte comportaria la creació d'un mínim de 7.000 nous llocs de treball directes així com una inversió econòmica concreta superior als 2.500 milions d'euros.

La Cambra de Comerç de Tarragona també va mostrar el seu disgust. «Comprometre inversions milionàries i posar en risc la creació de milers de llocs de treball és una irresponsabilitat impròpia d'una administració que hauria de vetllar i estar compromesa activament en la recuperació de l'economia, la creació de riquesa i, per tant, el benestar de les persones. Tarragona no pot ser, una vegada més, moneda de canvi d'interessos partidistes».

En aquesta línia, l'alcalde de Salou, Pere Granados, també va voler sumar-se a la queixa. «El Govern hauria de facilitar la inversió, en lloc de dificultar-la. Lamentem que la Generalitat faci cas de la CUP i els deixi governar de forma encoberta, mitjançant una eina d'acció política tan important com són uns pressupostos», afirmava Granados en un comunicat de l'Ajuntament.