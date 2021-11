La Setmana de la Ciència torna a la Pobla

La cita recupera el format presencial amb dos tallers al Casal Cultural: 'Benvinguts al Plasticocè' i 'Ciència en família'

Un any més, la Setmana de la Ciència s'endinsa en centres educatius, culturals i espais de divulgació d'arreu de Catalunya, amb el ferm propòsit d'apropar la ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els més joves.És per això que aquesta iniciativa adreçada a tots els públics ofereix un ampli ventall d'activitats, com ara jornades de portes obertes, activitats virtuals i presencials, exposicions, tallers científics, etc. En aquesta 26a edició, la Setmana de la Ciència gira al voltant de la sostenibilitat, una temàtica de gran interès i actualitat que, enguany, recupera el format presencial en un gran nombre de les activitats organitzades.Tot plegat amb la coordinació de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), que compta amb el suport de nombroses institucions i entitats en l'àmbit de la recerca i de la disseminació de la ciència i la tecnologia. Al nostre territori, la URV aglutina l'esperit organitzador d'una gran varietat de propostes a través de l'Antena del Coneixement del seu Campus Extens.A la Pobla de Mafumet, com a seu de l'Antena del Coneixement de l'ens universitari, tindran lloc dos tallers en el marc de la 26a Setmana de la Ciència. El primer d'ells tindrà lloc dimecres 17 de novembre, a les 19 h, al Casal Cultural. Sota el títol 'Benvinguts al Plasticocè, l'edat del plàstic, en la plasticosfera', aquesta xerrada taller a càrrec de Joaquim Rovira, investigador al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV, servirà per detectar i identificar microplàstics als laboratoris. També s'hi repassarà fins on arriba la contaminació plàstica al nostre planeta i als éssers vius que l'habiten. Són resultats alhora sorprenents i preocupants.La segona cita amb la ciència tindrà lloc també al Casal Cultural, a les 19 hores del divendres 19 de novembre. Es tracta del taller 'Ciència en família'. Laureano Jiménez, enginyer químic de la URV i divulgador científic, serà l'encarregat de conduir aquest taller pràctic en el qual quedaran explicats lleis i principis universals presents en la nostra vida quotidiana. Conceptes com la flotabilitat, la tensió superficial, les reaccions químiques, l'equilibri, les propietats de la llum, la nucleació o la solubilitat es poden treballar amb productes que tenim al voltant, com ara galetes, begudes carbonatades, agulles, cacauets o panses.Ambdues propostes estan adreçades a un públic familiar, són gratuïtes i no requereixen d'inscripció prèvia, si bé l'organització aplicarà en els protocols de seguretat i salut vigents que determini el Procicat.