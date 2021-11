La Canonja continua amb els actes de la Setmana de la Ciència

Dimarts a les 7 de la tarda, al Castell de Masricart, torna Big Van Ciència, amb nous monòlegs científics

L'Ajuntament de la Canonja continua amb diferents actes com a motiu de la Setmana de la Ciència. Precisament dimarts a les 7 de la tarda, al Castell de Masricart, torna Big Van Ciència, amb nous monòlegs científics per descobrir què va ser abans, l'ou o la gallina?, quina ciència hi ha darrera d'una canya de cervesa ben tirada?, pot existir vida de veritat a altres planetes o únicament microbis menyspreables? A partir d'una introducció còmica sobre els científics i el frikisme, s'enllacen una sèrie de monòlegs sobre ciència que acaben en un torn obert de paraules on el públic pot exposar els seus dubtes sobre qualsevol tema de ciència interactuant amb els científics que presenten l'activitat.Es tracta d'un espectacle viu, científic i 'gamberro' on descobrirem els misteris de la ciència però sempre de forma divertida. Els científics de Big Van ens demostraran que 'la ciència mola', com ho han fet ja amb més de 100.000 espectadors.El divendres, també a les 7 de la tarda al Castell de Masricart, tindrem una xerrada a càrrec de l'Equip d'Atenció Primària de la Canonja sobre 'Conviure amb la COVID-19. Transformació i perspectives'.I tancarà la Setmana de la Ciència el dissabte amb un taller-demostració a càrrec de Miquel Guardiola, responsable de socialització de l'IPHES. Es tracta d'una demostració explicada al voltant dels canvis produïts a les comunitats prehistòriques a partir de fa uns 10000 anys. Ens explicarà el modus de vida de les darreres comunitats de caçadors-recol·lectors (Paleolític), contrastant amb el mode dels agricultors-ramaders (Neolític). Fabricarà les eines distintives d'un i d'altre grup en directe, mostrant la seva eficàcia amb exemple pràctics, i ens explicarà els canvis socials que es van produir durant el procés de neolitització. Parlarà de les estratègies de subsistència, de la formació de les xarxes de comerç, de l'artesanat especialitzat, i també de l'art i de la música. El taller es durà a terme el dissabte día 20 a les 11.30 h al pati del Castell de Masricart.