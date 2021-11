Diversos municipis de l'entorn de Vandellòs I reclamen reconvertir l'antiga nuclear en un centre de protonteràpia

Els ajuntaments demanen al govern català i espanyol que liderin el projecte que preveu una inversió de més de 120 MEUR

Actualitzada 15/11/2021 a les 13:43

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT) ha presentat aquest dilluns el projecte per reconvertir les instal·lacions de l'antiga central nuclear de Vandellòs I en un centre de protonteràpia per tractar el càncer. L'estudi econòmic preveu una inversió de més de 120 milions d'euros i un estalvi mínim de 34,4 milions en el desmantellament definitiu de la infraestructura- està previst que Enresa acabi l'any 2028 el període de latència de nivell 2. Per això, els seus impulsors han reclamat a l'Estat i a la Generalitat que liderin el projecte que donaria servei a més de 1.500 pacients anuals a Catalunya, Aragó i les comunitats Valencianes i Balears.