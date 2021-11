Pugen els indicadors epidemiològics al Camp de Tarragona que ha registrat 107 positius en els últims dos dies

La situació manté risc elevat a l'Ebre, però la tendència va a la baixa

Actualitzada 14/11/2021 a les 10:17

Els indicadors epidemiològics del Camp de Tarragona comencen a pujar en les últimes dues jornades. Aquest dissabte el departament de Salut no va facilitar, per motius tècnics, les dades diàries de la pandèmia així que les dades plasmades en aquesta peça reflecteixen les passades dues jornades. El Camp ha detectat 107 nous positius que s'acumulen al total de 64.019 des de l'inici de la pandèmia. Aquests contagis s'han vist reflectits a l'índex de velocitat de propagació (RT) que han augmentat a 1,26, un nivell comú en territoris amb risc de rebrot elevat. El Camp, però, encara es troba en situació de risc moderat amb 66 punts, però són 11 més respecte a les últimes dades.A les Terres de l'Ebre se celebra que la tendència és l'oposada. Malgrat que el risc de rebrot es manté en una situació elevada de 109 punts, són 7 menys respecte les últimes dades i la velocitat de propagació ha baixat fins als 0,93 punts. Pel que fa als contagis, aquestes últimes jornades s'han registrat 54 nous positius que se sumen al total de 15.677 casos confirmats.Pel que fa a la pressió hospitalària, al Camp de Tarragona actualment hi ha 20 pacients a planta (+1) i 11 crítics a les UCI (-1), uns nivells que es mantenen similars a les últimes dades atorgades per Salut. A l'Ebre se sumen dos nous pacients a planta, sumant un total de 7 ingressats mentre que les UCI del territori mantenen els 4 crítics.En aquestes últimes jornades no s'ha detectat cap nova defunció a causa del coronavirus. El Camp suma un total de 1.229 defuncions mentre que a les Terres de l'Ebre el total és de 191.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 594.665 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 458.665 totalment vacunades i 136.039 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 180 primeres dosis i 221 segones dosis. Això fa que 466.711 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 410.633 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 2.104 persones que se sumen al total de 28.802 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 101 amb la primera dosi, deixant un total de 137.806 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 123.428 persones, 58 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 426 persones que se sumen al total de 6.039 que ja tenen la dosi de reforç.L'Rt puja set centèsimes a Catalunya i se situa en l'1,55, mentre que el risc de rebrot s'alça en 22 punts i ara és de 124. Després de no actualitzar dades ahir dissabte, el Departament de Salut ha declarat 13 hospitalitzats més a causa de la covid-19 (367) i 3 crítics més a l'UCI (88). En paral·lel, s'han notificat 1.673 nous casos confirmats per PCR o TA en dos dies, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 933.909. En les darreres 48 hores s'han notificat quatre morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.049. El 2,93% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 71,13 a 82,33, mentre que a 7 dies ho fa de 44,96 a 49,67.